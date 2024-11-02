Прекращайте общение с людьми, которые делают 5 этих вещей: они крадут у вас драгоценную энергию

В жизни мы встречаем разных людей, но не все они оставляют нас с чувством радости и спокойствия. Иногда после общения чувствуешь себя опустошённым, словно кто-то вытянул все силы. Это может быть признаком того, что в вашем окружении есть так называемые энергетические вампиры. Разберём пять признаков, которые помогут вам узнать таких людей и защитить свою энергию.

1. Частые прикосновения и использование ваших вещей

5 признаков энергетического вампира: как они себя ведут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stockfour

Эти люди ищут возможности установить тактильный контакт: обнять, похлопать по плечу, удержать вас за руку. Особенно подозрительно, когда они трогают ваши вещи без разрешения: держатся за пуговицу, берут телефон или кружку. Такие действия помогают им создать невидимую связь и перенаправить вашу энергию на себя.

2. Фраза «я бы на твоём месте»

Энергетические вампиры любят советовать, используя фразу «я бы на твоём месте». Это не просто высказывание поддержки. Оно позволяет им мысленно занять ваше место и перетянуть вашу энергию. Задумайтесь, не звучит ли эта фраза слишком часто в разговорах с одним и тем же человеком.

3. Неуместная улыбка и бодрость

Как узнать, что вас обворовывают энергетически. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Если собеседник неожиданно начинает улыбаться, когда тема разговора вовсе не располагает к этому, это повод насторожиться. Особенно если после таких моментов вы чувствуете усталость, а он — бодрость и прилив сил. Лёгкое покраснение щёк и необходимость выпить воды — ещё один сигнал, что собеседник питается вашей энергией.

4. Полное внимание и близость

Энергетические вампиры часто разворачиваются к вам всем телом, направляют жесты в вашу сторону и могут наклоняться слишком близко. Такое «напористое внимание» создаёт давление и незаметно отбирает силы. В группе такие люди концентрируются на одном «доноре», игнорируя остальных, чтобы сосредоточить поток энергии.

5. Частое использование фраз-потребителей

Они любят говорить «дай мне», «я взял», «мне дали» и так далее. Обратите внимание, если такие фразы звучат слишком часто, это может быть маркером энергетического «потребителя».

Бонус: периодическая апатия

Люди, которые крадут вашу энергию: признаки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds