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11 ноября, 11:50

«Энергия Марса»: Какие знаки зодиака влюбляются с первого взгляда

Астролог Грохотова: Овны и Львы склонны влюбляться с первого взгляда

Представители некоторых знаков зодиака настолько открыты в эмоциональном плане, что зачастую могут влюбиться с первого взгляда. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Анастасия Грохотова. По её словам, подобным поведение отличаются весьма романтичные Львы, и не только.

«К примеру, такое свойственно Овнам: если кто-то их зацепил, долго ждать не приходится. Энергия Марса наделяет представителей этого знака смелостью, они сразу же идут знакомиться и обычно быстро признаются в своих чувствах», — отметила эксперт.

Весы также могут очень быстро влюбиться. Покровительство Венеры наделяет их утончённым чувством стиля. Кроме того, поддаться чарам собеседника могут и чрезмерно общительные Близнецы. Наконец, Рыбы относятся к знакам, которые влюбляются с первого взгляда. Они могут прикипеть к человеку всей душой.

Астролог рассказал Life.ru, каким знакам зодиака ни в коем случае нельзя пить алкоголь
Астролог рассказал Life.ru, каким знакам зодиака ни в коем случае нельзя пить алкоголь

Ранее астролог рассказала, какие знаки зодиака способны очаровать любого. Среди мастеров флирта она, в частности, выделила Скорпионов и Близнецов.

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Борис Эльфанд
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