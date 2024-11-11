«Энергия Марса»: Какие знаки зодиака влюбляются с первого взгляда

Представители некоторых знаков зодиака настолько открыты в эмоциональном плане, что зачастую могут влюбиться с первого взгляда. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Анастасия Грохотова. По её словам, подобным поведение отличаются весьма романтичные Львы, и не только.

«К примеру, такое свойственно Овнам: если кто-то их зацепил, долго ждать не приходится. Энергия Марса наделяет представителей этого знака смелостью, они сразу же идут знакомиться и обычно быстро признаются в своих чувствах», — отметила эксперт.

Весы также могут очень быстро влюбиться. Покровительство Венеры наделяет их утончённым чувством стиля. Кроме того, поддаться чарам собеседника могут и чрезмерно общительные Близнецы. Наконец, Рыбы относятся к знакам, которые влюбляются с первого взгляда. Они могут прикипеть к человеку всей душой.