Нумерология: Как по дате рождения понять, что ваша избранница — истеричка

Хотите заранее узнать, как эмоции могут проявляться у вашей избранницы? Согласно нумерологии, число рождения способно многое рассказать о её темпераменте. Мы собрали подробный гид, чтобы вы могли разобраться в том, как цифры дня появления на свет влияют на поведение женщины в отношениях.

Рождённые 2, 12 и 22 числа — обидчивые и чувствительные

Эмоциональность женщины: дата рождения раскроет секрет. Фото © «Шедеврум»

Если ваша девушка родилась 2, 12 или 22 числа, будьте готовы к особенной эмоциональной восприимчивости. Эти даты говорят о нежности и уязвимости. Такие люди часто остро реагируют на критику и могут обидеться даже из-за мелочей. Для неё важно быть понятой и окружённой заботой. Если вдруг девушку задели, она может погрузиться в депрессивное состояние или замкнуться. В отношениях с такой избранницей важно поддерживать и вселять уверенность, чтобы дама чувствовала себя защищённой и любимой.

Рождённые 5, 15 и 25 числа — спокойные снаружи, но обидчивые внутри

Девушки, рождённые 5, 15 или 25 числа, на первый взгляд могут показаться спокойными, но внутри у них скрывается обидчивость, которую не всегда видно сразу. Они склонны глубоко обдумывать неприятные моменты, не поднимая шума и не устраивая драм. Это личности, которые высоко ценят гармонию в отношениях и готовы идти на компромиссы, но игнорирование их чувств может надолго вывести девушек из душевного равновесия. Если ваша избранница родилась в один из этих дней, помните: важно не только слышать её, но и понимать, даже когда она не говорит прямо.

Рождённые 10, 20 и 30 числа — эмоциональные и порой непредсказуемые

Нумерология: что говорит дата рождения о характере женщины. Фото © «Шедеврум»

Женщины, родившиеся 10, 20 или 30 числа, часто склонны к ярким проявлениям эмоций. Эти даты символизируют жизнерадостных и энергичных людей, которые порой могут казаться слишком бурными. В отношениях с ними вы встретитесь с глубиной чувств, а временами и с неожиданными перепадами настроения. Такие девушки могут на ровном месте впадать в лёгкую тревогу или испытывать потребность в подтверждении своих чувств. С этими женщинами важно быть рядом, проявляя заботу и терпение, чтобы они не сомневались в вашей привязанности.

Рождённые 9, 19 и 29 числа — темпераментные и страстные

Если ваша избранница родилась 9, 19 или 29 числа, готовьтесь к яркому и насыщенному общению. Девятки привносят в отношения страсть, накал и порой способны довести всё до предела, разрушая прежнее ради нового. Эти женщины не боятся выражать чувства открыто, они стремятся к полной отдаче в отношениях и не склонны скрывать своё недовольство. Если её задевают, женщина может не стесняться заявить об этом громко и открыто. Отношения с такой избранницей — это всегда буря эмоций и желание обновления.

Рождённые 4, 14 и 24 числа — принципиальные и борцы за справедливость

Как узнать характер девушки по дате её рождения. Фото © «Шедеврум»

Женщины, рождённые 4, 14 или 24 числа, отличаются ярко выраженной потребностью в честности и справедливости. Они склонны предъявлять высокие требования как к себе, так и к другим. Отступление от их стандартов часто становится причиной ссор и эмоциональных всплесков. Эти девушки не будут молчать, если почувствуют несправедливость даже в мелочах. С ними важно быть искренним и честным — такие качества они ценят превыше всего.