Убывающая Луна с 17-го по 30 ноября: что нельзя делать и как избавиться от тягот прошлого
Убывающая Луна — время очищения и подготовки к новому. Life.ru рассказывает, что делать каждый день, чтобы достичь гармонии и внутреннего покоя.
Время убывающей Луны — это не просто астрономический процесс. Это особенный период, когда можно сбросить лишний груз: физический, эмоциональный и даже энергетический. Космос как будто приглашает нас освободиться от всего, что больше не нужно, чтобы с лёгкостью встретить следующий лунный цикл. Но в этот период важно быть осторожными. Не каждое действие будет благосклонно встречено звёздами. Мы расскажем, как правильно прожить эти две недели, чтобы не только очистить пространство вокруг, но и подготовить себя к позитивным переменам.
Что несёт убывающая Луна
Убывающая Луна с 17-го по 30 ноября: календарь на каждый день. Фото © «Шедеврум»
Когда Луна начинает терять свою силу, это лучшее время для очищения. И мы говорим не только о генеральной уборке, хотя и она лишней не будет. Это момент, когда природа и космос помогают избавиться от того, что утратило ценность. Можно завершить старые дела, распрощаться с ненужными вещами, отказаться от вредных привычек и даже пересмотреть свои отношения. Однако астрологи предупреждают: начинать что-то новое в период убывающей луны — всё равно что строить дом на песке. Успех будет шатким, а усилия — напрасными. Вместо этого лучше сосредоточиться на завершении, очищении и внутреннем покое. Life.ru составил подробный лунный календарь с 17-го по 30 ноября, чтобы вы знали, как правильно провести каждый день этого периода.
17 ноября (17-й лунный день) — гармония и лёгкость
Что можно и чего нельзя делать во время убывающей Луны. Фото © «Шедеврум»
Этот день идеально подходит для отдыха и общения с близкими. Постарайтесь забыть о рутине и сосредоточьтесь на приятных моментах. Можно отправиться на природу, устроить ужин для друзей или просто провести время в кругу семьи. Главное — не нагружать себя сложными задачами.
18 ноября (18-й лунный день) — перезагрузка
Сегодня всё располагает к внутреннему очищению. Пересмотрите свои привычки, откажитесь от того, что мешает двигаться вперёд. Это может быть как нездоровый образ жизни, так и излишняя привязанность к вещам или событиям из прошлого.
19 ноября (19-й лунный день) — уединение и спокойствие
День требует сосредоточенности. Проведите его наедине с собой. Можно прогуляться в парке, отправиться в небольшую поездку или посвятить время хобби, которое успокаивает.
20 ноября (20-й лунный день) — семейное тепло
Лунный календарь ноября: советы на убывающую Луну. Фото © «Шедеврум»
Прекрасное время для восстановления отношений с родными. Если давно не виделись с семьёй, организуйте встречу. Тёплые разговоры и воспоминания помогут укрепить связь с близкими.
21 ноября (21-й лунный день) — здоровье и забота о себе
Позаботьтесь о своём теле. Простые упражнения, спа-процедуры или даже обычная прогулка принесут массу пользы. Если давно задумывались о смене работы или профессии, сегодня хороший день для размышлений на эту тему.
22 ноября (22-й лунный день) — день знаний
Этот день подойдёт для обучения и передачи опыта. Начните изучать что-то новое или поделитесь своими знаниями с коллегами и друзьями. Это время, когда умственная активность достигает пика.
23 ноября (22-й лунный день) — планы и прогнозы
Календарь убывающей Луны по дням: что можно делать. Фото © «Шедеврум»
Сегодня благоприятно заняться планированием. Составьте список целей, подумайте о том, чего хотите достичь в будущем. Но не спешите принимать важные решения — энергия дня больше подходит для размышлений, чем для действий.
24 ноября (23-й лунный день) — порядок и уют
Займитесь домом. Это может быть уборка, ремонт или просто небольшая перестановка мебели. Внешний порядок поможет наладить внутренний баланс. Важно избегать соблазнов и конфликтов.
25 ноября (24-й лунный день) — активность и строительство
Убывающая Луна: лучшие лунные дни для очищения и покоя. Фото © «Шедеврум»
Энергия дня располагает к действиям. Если давно хотели начать ремонт, заняться садом или построить что-то новое, этот день идеально подойдёт для таких начинаний.
26 ноября (25-й лунный день) — медитация и созерцание
Замедлите ритм. Сегодня важно прислушаться к себе, понять, что действительно нужно. Медитация или простая прогулка помогут восстановить силы и найти ответы на внутренние вопросы.
27 ноября (26-й лунный день) — реализм и выдержка
День требует трезвого взгляда на вещи. Не поддавайтесь эмоциям и старайтесь сохранять спокойствие. Сосредоточьтесь на делах, которые требуют внимательности и терпения.
28 ноября (27-й лунный день) — отдых и тишина
Убывающая Луна с 17-го по 30 ноября: как провести эти дни. Фото © «Шедеврум»
Сегодня лучше всего отдохнуть. Проведите время на природе — вдали от шума и суеты. Это день, когда новые начинания могут оказаться бесполезными, поэтому лучше сосредоточиться на восстановлении.
29 ноября (28-й лунный день) — крупные покупки и завершение дел
День подходит для завершения начатого и крупных покупок. Однако важно контролировать эмоции и не принимать решений наспех. Настройтесь на позитив.
30 ноября (29-й лунный день) — смирение и подготовка к новому
Последний день перед новолунием. Настройтесь на спокойствие, избегайте конфликтов и негативных эмоций. Это время для внутреннего очищения и подготовки к новому началу.
Как провести это время с пользой
Как вести себя во время убывающей Луны. Фото © «Шедеврум»
Чтобы прожить этот период максимально эффективно, важно соблюдать несколько простых правил:
- Наведите порядок. Начните с самого простого — разберите шкафы, выбросите ненужное, организуйте рабочее пространство. Свободное пространство вокруг поможет упорядочить мысли и настроиться на гармонию.
- Освободитесь от эмоционального груза. Прекратите отношения, которые давно не приносят радости. Разговоры, которые откладывались, но гнетут вас, лучше провести именно сейчас.
- Ухаживайте за собой. Лёгкие физические нагрузки, правильное питание и расслабляющие процедуры помогут поддерживать энергию в это время.
- Закончите старые дела. Все проекты, которые долго откладывались, требуют завершения. Поставьте точку там, где это нужно, чтобы освободить место для нового.
- Слушайте своё тело и душу. Если чувствуете усталость, дайте себе время на восстановление. Медитации, прогулки и чтение могут стать отличным способом перезагрузки.
Убывающая Луна — это возможность освободиться от прошлого и найти гармонию. Используйте её энергию, чтобы настроиться на позитивные перемены и начать следующий цикл с лёгкостью! Ранее Life.ru рассказывал, как любимый цвет может рассказать тайны характера человека и его скрытые страхи.
«Шедеврум»