Убывающая Луна с 17-го по 30 ноября: что нельзя делать и как избавиться от тягот прошлого

Время убывающей Луны — это не просто астрономический процесс. Это особенный период, когда можно сбросить лишний груз: физический, эмоциональный и даже энергетический. Космос как будто приглашает нас освободиться от всего, что больше не нужно, чтобы с лёгкостью встретить следующий лунный цикл. Но в этот период важно быть осторожными. Не каждое действие будет благосклонно встречено звёздами. Мы расскажем, как правильно прожить эти две недели, чтобы не только очистить пространство вокруг, но и подготовить себя к позитивным переменам.

Что несёт убывающая Луна

Убывающая Луна с 17-го по 30 ноября: календарь на каждый день. Фото © «Шедеврум»

Когда Луна начинает терять свою силу, это лучшее время для очищения. И мы говорим не только о генеральной уборке, хотя и она лишней не будет. Это момент, когда природа и космос помогают избавиться от того, что утратило ценность. Можно завершить старые дела, распрощаться с ненужными вещами, отказаться от вредных привычек и даже пересмотреть свои отношения. Однако астрологи предупреждают: начинать что-то новое в период убывающей луны — всё равно что строить дом на песке. Успех будет шатким, а усилия — напрасными. Вместо этого лучше сосредоточиться на завершении, очищении и внутреннем покое. Life.ru составил подробный лунный календарь с 17-го по 30 ноября, чтобы вы знали, как правильно провести каждый день этого периода.

17 ноября (17-й лунный день) — гармония и лёгкость

Что можно и чего нельзя делать во время убывающей Луны. Фото © «Шедеврум»

Этот день идеально подходит для отдыха и общения с близкими. Постарайтесь забыть о рутине и сосредоточьтесь на приятных моментах. Можно отправиться на природу, устроить ужин для друзей или просто провести время в кругу семьи. Главное — не нагружать себя сложными задачами.

18 ноября (18-й лунный день) — перезагрузка

Сегодня всё располагает к внутреннему очищению. Пересмотрите свои привычки, откажитесь от того, что мешает двигаться вперёд. Это может быть как нездоровый образ жизни, так и излишняя привязанность к вещам или событиям из прошлого.

19 ноября (19-й лунный день) — уединение и спокойствие

День требует сосредоточенности. Проведите его наедине с собой. Можно прогуляться в парке, отправиться в небольшую поездку или посвятить время хобби, которое успокаивает.

20 ноября (20-й лунный день) — семейное тепло

Лунный календарь ноября: советы на убывающую Луну. Фото © «Шедеврум»

Прекрасное время для восстановления отношений с родными. Если давно не виделись с семьёй, организуйте встречу. Тёплые разговоры и воспоминания помогут укрепить связь с близкими.

21 ноября (21-й лунный день) — здоровье и забота о себе

Позаботьтесь о своём теле. Простые упражнения, спа-процедуры или даже обычная прогулка принесут массу пользы. Если давно задумывались о смене работы или профессии, сегодня хороший день для размышлений на эту тему.

22 ноября (22-й лунный день) — день знаний

Этот день подойдёт для обучения и передачи опыта. Начните изучать что-то новое или поделитесь своими знаниями с коллегами и друзьями. Это время, когда умственная активность достигает пика.

23 ноября (22-й лунный день) — планы и прогнозы

Календарь убывающей Луны по дням: что можно делать. Фото © «Шедеврум»

Сегодня благоприятно заняться планированием. Составьте список целей, подумайте о том, чего хотите достичь в будущем. Но не спешите принимать важные решения — энергия дня больше подходит для размышлений, чем для действий.

24 ноября (23-й лунный день) — порядок и уют

Займитесь домом. Это может быть уборка, ремонт или просто небольшая перестановка мебели. Внешний порядок поможет наладить внутренний баланс. Важно избегать соблазнов и конфликтов.

25 ноября (24-й лунный день) — активность и строительство

Убывающая Луна: лучшие лунные дни для очищения и покоя. Фото © «Шедеврум»

Энергия дня располагает к действиям. Если давно хотели начать ремонт, заняться садом или построить что-то новое, этот день идеально подойдёт для таких начинаний.

26 ноября (25-й лунный день) — медитация и созерцание

Замедлите ритм. Сегодня важно прислушаться к себе, понять, что действительно нужно. Медитация или простая прогулка помогут восстановить силы и найти ответы на внутренние вопросы.

27 ноября (26-й лунный день) — реализм и выдержка

День требует трезвого взгляда на вещи. Не поддавайтесь эмоциям и старайтесь сохранять спокойствие. Сосредоточьтесь на делах, которые требуют внимательности и терпения.

28 ноября (27-й лунный день) — отдых и тишина

Убывающая Луна с 17-го по 30 ноября: как провести эти дни. Фото © «Шедеврум»

Сегодня лучше всего отдохнуть. Проведите время на природе — вдали от шума и суеты. Это день, когда новые начинания могут оказаться бесполезными, поэтому лучше сосредоточиться на восстановлении.

29 ноября (28-й лунный день) — крупные покупки и завершение дел

День подходит для завершения начатого и крупных покупок. Однако важно контролировать эмоции и не принимать решений наспех. Настройтесь на позитив.

30 ноября (29-й лунный день) — смирение и подготовка к новому

Последний день перед новолунием. Настройтесь на спокойствие, избегайте конфликтов и негативных эмоций. Это время для внутреннего очищения и подготовки к новому началу.

Как провести это время с пользой

Как вести себя во время убывающей Луны. Фото © «Шедеврум»

Чтобы прожить этот период максимально эффективно, важно соблюдать несколько простых правил: Наведите порядок. Начните с самого простого — разберите шкафы, выбросите ненужное, организуйте рабочее пространство. Свободное пространство вокруг поможет упорядочить мысли и настроиться на гармонию. Освободитесь от эмоционального груза. Прекратите отношения, которые давно не приносят радости. Разговоры, которые откладывались, но гнетут вас, лучше провести именно сейчас. Ухаживайте за собой. Лёгкие физические нагрузки, правильное питание и расслабляющие процедуры помогут поддерживать энергию в это время. Закончите старые дела. Все проекты, которые долго откладывались, требуют завершения. Поставьте точку там, где это нужно, чтобы освободить место для нового. Слушайте своё тело и душу. Если чувствуете усталость, дайте себе время на восстановление. Медитации, прогулки и чтение могут стать отличным способом перезагрузки.