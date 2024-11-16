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16 ноября, 07:06

Как без лишнего стресса вернуться к работе после отпуска: Советы от психолога

Психолог Зеленчук: Нельзя резко возвращаться к прежнему режиму после отпуска

У отпуска есть одно неприятное свойство: он быстро заканчивается. Последующие попытки вернуться к рабочим будням в режиме, от которого организм успел отвыкнуть, могут привести к стрессу и другим проблемам со здоровьем. Однако осложнений можно избежать, если следовать советам от преподавателя кафедры психологии университета «Синергия» Полины Зеленчук.

Она отметила в беседе с RuNews24.ru важность постепенного и поэтапного возвращения к привычному распорядку. К примеру, если человек не занимался спортом во время двухнедельного отпуска, а затем решил резко вернуться к прежним тренировкам, то его организм может отреагировать болезненно.

По словам эксперта, следует адаптироваться к прежнему режиму, добавляя нагрузки каждый день или через день, например, увеличивая вес на пару килограммов. Она также подчеркнула, что важно не спешить с возвращением к интенсивному ритму, поскольку это может вызвать стресс и усталость, что, в свою очередь, приведёт к снижению мотивации.

Зеленчук рекомендовала закреплять усилия наградами, однако подчеркнула, что они должны быть здоровыми и не нарушать процесс восстановления режима. К примеру, продержавшись два дня на диете, не стоит поощрять себя бургером.

«Мотивация упадет после того, как организм почувствует, что «хозяин» нарушает свои договоренности с самим собой. Впоследствии это может понизить самооценку», — резюмировала психолог.

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Борис Эльфанд
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