Как без лишнего стресса вернуться к работе после отпуска: Советы от психолога

У отпуска есть одно неприятное свойство: он быстро заканчивается. Последующие попытки вернуться к рабочим будням в режиме, от которого организм успел отвыкнуть, могут привести к стрессу и другим проблемам со здоровьем. Однако осложнений можно избежать, если следовать советам от преподавателя кафедры психологии университета «Синергия» Полины Зеленчук.

Она отметила в беседе с RuNews24.ru важность постепенного и поэтапного возвращения к привычному распорядку. К примеру, если человек не занимался спортом во время двухнедельного отпуска, а затем решил резко вернуться к прежним тренировкам, то его организм может отреагировать болезненно.

По словам эксперта, следует адаптироваться к прежнему режиму, добавляя нагрузки каждый день или через день, например, увеличивая вес на пару килограммов. Она также подчеркнула, что важно не спешить с возвращением к интенсивному ритму, поскольку это может вызвать стресс и усталость, что, в свою очередь, приведёт к снижению мотивации.

Зеленчук рекомендовала закреплять усилия наградами, однако подчеркнула, что они должны быть здоровыми и не нарушать процесс восстановления режима. К примеру, продержавшись два дня на диете, не стоит поощрять себя бургером.