Главное, не терпеть: Психолог объяснила, как справиться с профессиональным выгоранием
Психолог Константинова: При выгорании в первую очередь надо наладить режим сна
Если работа не приносит удовольствия и даже вызывает чувство отвращения, то, вероятнее всего, речь идёт о профессиональном выгорании. Самое опасное для человека в такой ситуации — накапливать стресс в течение длительного время, тогда он может перейти в стадию агрессии и эмоциональных срывов. Можно ли помочь себе самостоятельно пережить этот непростой период, объяснила психолог Ольга Константинова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Стресс дан нам для того, чтобы мы могли достаточно быстро адаптироваться к каким-то новым происходящим событиям. Организм стабилизируется, всё подключается к тому, чтобы с этим справляться», — отметила эксперт.
По словам Константиновой, если нет возможности в моменте изменить ситуацию, то надо поддержать своё физическое и эмоциональное состояние. В первую очередь следует соблюдать режим сна, ложась спать в одно и то же время. Ночной отдых должен длиться не менее семи часов, чтобы организм успел восстановиться и расслабиться. Кроме того, можно обратиться за помощью к специалисту, который поможет выбраться из апатии и определить дальнейшие шаги к действию.
Тем временем недавний опрос показал, что почти каждый второй житель России (59%) сталкивался с выгоранием на работе. Чтобы справиться с этой проблемой, надо вести здоровый и осознанный образ жизни. Однако 82% опрошенных сказали, что никогда не работали с ментальными практиками, сменой привычек или ЗОЖ. Для таких людей особенно важно получать поддержку на рабочем месте. Но работодатели мало это понимают — 43% респондентов отметили, что начальство никак не помогало справиться им с выгоранием.