Главное, не терпеть: Психолог объяснила, как справиться с профессиональным выгоранием

Если работа не приносит удовольствия и даже вызывает чувство отвращения, то, вероятнее всего, речь идёт о профессиональном выгорании. Самое опасное для человека в такой ситуации — накапливать стресс в течение длительного время, тогда он может перейти в стадию агрессии и эмоциональных срывов. Можно ли помочь себе самостоятельно пережить этот непростой период, объяснила психолог Ольга Константинова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Стресс дан нам для того, чтобы мы могли достаточно быстро адаптироваться к каким-то новым происходящим событиям. Организм стабилизируется, всё подключается к тому, чтобы с этим справляться», — отметила эксперт.

По словам Константиновой, если нет возможности в моменте изменить ситуацию, то надо поддержать своё физическое и эмоциональное состояние. В первую очередь следует соблюдать режим сна, ложась спать в одно и то же время. Ночной отдых должен длиться не менее семи часов, чтобы организм успел восстановиться и расслабиться. Кроме того, можно обратиться за помощью к специалисту, который поможет выбраться из апатии и определить дальнейшие шаги к действию.