Сделай или умри: Названы страшные последствия культа продуктивности

Модные эксперты, звёзды и блогеры в социальных сетях часто демонстрируют свой успех, добиться которого им помогает бешеная продуктивность. Несмотря на кучу дел (работу, детей, дом), они всегда в ресурсе и в движении. Глядя на красивую картинку в Интернете, россияне начинают стремиться к такой же жизни. Однако постоянное желание чего-то достичь может привести к перегрузке, стрессу и выгоранию, предупредила руководитель онлайн-школы, педагог Светлана Шмонина.

«Мы начинаем чувствовать, что нам никогда не хватает времени, что мы всегда должны делать что-то, чтобы быть успешными. Это может привести к ухудшению физического и психического здоровья, а также к нарушению личной жизни и отношений с близкими людьми», — рассказала она в беседе с RuNews24.ru.

Она напомнила, что каждый человек уникален, поэтому его путь к успеху отличается от других. Не надо слепо подражать кумирам и блогерам, которые вознесли на Олимп культ продуктивности. Вместо этого стоит найти внутренний баланс между работой и отдыхом, учитывая собственные возможности.

«Важно помнить, что успех и счастье могут быть достигнуты разными путями, и каждый человек должен найти свой собственный путь к ним», — подытожила эксперт.