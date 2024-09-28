Как защититься от депрессии и тревоги: Невролог раскрыл россиянам все тонкости

Управление депрессией и тревогой требует комплексного подхода, которые должны сочетать в себе как психологические, так и неврологические методы, рассказала невролог Елена Мирошник. В беседе с РИА «ФедералПресс» она объяснила россиянам, что делать для защиты от негативных состояний.

«Психоэмоциональные расстройства могут проявляться в различных формах: от лёгкой тревожности до глубоких состояний, требующих медицинской помощи. Эти проблемы затрагивают не только эмоциональную, но и неврологическую составляющую организма, что делает их комплексными нарушениями, требующими особого внимания», — предупредила эксперт.

Так, для контроля недугов в первую очередь необходимо их осознать, для чего, например, можно вести специальный дневник. Для защиты от депрессии и тревог будут полезны физическая активность, контроль питания и режима сна. Не обойтись и без социальной поддержки, в том числе общения с близкими.

Ещё один метод защиты — психотерапия. Эксперт рекомендовала обращаться к специалисту, если самостоятельно избавиться от недугов не получается. А в ряде случаев придётся пройти медикаментозную терапию. Однако существуют и современные методы лечения, например, транскраниальная магнитная стимуляция определённых участков мозга.

Также невролог рекомендовала научиться управлять стрессом. Для этого следует минимизировать воздействие негативных факторов, освоить медитацию и другие техники. Также для контроля депрессии и тревоги поможет постановка реалистичных целей, чтобы в итоге не испытывать чувство неудовлетворённости.

Наконец, для защиты от психологических и неврологических недугов могут быть полезны нейропластичность и упражнения для мозга. Регулярные когнитивные тренировки, например, головоломок, чтение и освоение новых навыков, способствуют улучшению работы мозга и снижению проявлений депрессии.