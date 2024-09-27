Психотерапевт дала советы, как избежать осеннего обострения

Жителям России дали советы, как справиться с осенней хандрой. Самое важное в этой ситуации не забывать про себя и про то, что жизнь состоит не только из готовки, глажки, стирки и ухода за детьми, но и радостных моментов. Об этом напомнила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По словам специалиста, поднять настроение во время осеннего обострения поможет отпуск в тёплых краях. Те, у кого нет возможности уехать, могут заняться спортом, танцами или посетить, например, театр. Главное найти то, что придаст бодрости, будь то чтение любимой книги или просмотр фильма.

Кроме того, большое влияние на самочувствие оказывает сон. Осенью из-за сокращения продолжительности дня хочется всё время спать. Если не давать своему организму качественно отдыхать, это может закончиться хандрой и даже депрессией.

«Осень — это действительно непростое время года, особенно когда дело касается нашего самочувствия. Осень, как и весна, знаменует собой период перемен, начиная с сокращения светового дня, которое уже заметно с середины августа. Это влияет на наши биоритмы, так как организм должен приспособиться к изменениям в продолжительности светового дня, что влечёт за собой гормональные перестройки», — рассказала психотерапевт в беседе с РИАМО.