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27 сентября, 11:15

Психотерапевт дала советы, как избежать осеннего обострения

Психотерапевт Крашкина: Осенью надо заниматься тем, что приносит радость

Жителям России дали советы, как справиться с осенней хандрой. Самое важное в этой ситуации не забывать про себя и про то, что жизнь состоит не только из готовки, глажки, стирки и ухода за детьми, но и радостных моментов. Об этом напомнила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

По словам специалиста, поднять настроение во время осеннего обострения поможет отпуск в тёплых краях. Те, у кого нет возможности уехать, могут заняться спортом, танцами или посетить, например, театр. Главное найти то, что придаст бодрости, будь то чтение любимой книги или просмотр фильма.

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Кроме того, большое влияние на самочувствие оказывает сон. Осенью из-за сокращения продолжительности дня хочется всё время спать. Если не давать своему организму качественно отдыхать, это может закончиться хандрой и даже депрессией.

«Осень — это действительно непростое время года, особенно когда дело касается нашего самочувствия. Осень, как и весна, знаменует собой период перемен, начиная с сокращения светового дня, которое уже заметно с середины августа. Это влияет на наши биоритмы, так как организм должен приспособиться к изменениям в продолжительности светового дня, что влечёт за собой гормональные перестройки», — рассказала психотерапевт в беседе с РИАМО.

Стоит помнить, что осенняя депрессия — это очень серьёзное состояние, требующее лечения. Человек начинает испытывать постоянную усталость, ощущение, что у него внутри накапливается пустота. Всё это нельзя пускать на самотёк. Лучше обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Также можно заняться нейромедитациями, которые восстановят внутренний психоэмоциональный и нейроэндокринный баланс.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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