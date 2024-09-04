Как в СССР обходились без депрессий — советские секреты ментального здоровья

В наше время становится очень модно проходить терапию у психолога и прорабатывать с ним душевные травмы. А вот в СССР к таким специалистам обращались редко, ведь советским гражданам некогда было унывать и впадать в депрессию. Раньше знали много методов, которые помогали переживать психологические потрясения и быстро поднимали настроение. Life.ru решил рассказать, как в Советском Союзе справлялись с депрессией без новомодных психологов.

Спорт — лучшее лекарство

Спорт в СССР: советские люди много тренировались и не знали проблем. Фото © ТАСС / Шлевис Г.

В СССР очень любили спорт, поэтому даже пенсионеры делали знаменитую утреннюю зарядку. Детей, как правило, отдавали сразу в несколько спортивных секций. Благодаря тренировкам люди часто забывали о своих проблемах, ведь мышечная боль отлично помогает справиться с душевной. Также в Советском Союзе любили устраивать соревнования. Соревноваться могли школы, университеты, предприятия и даже животные. В погоне за победой и достижением новых результатов думать о какой-то там депрессии было некогда.

У комсомольцев не бывает проблем

Идеология комсомольцев помогала справляться с унынием и депрессиями. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Кузьмин

Исходя из определённой идеологии, которой придерживались комсомольцы, им не полагалось грустить. Также было постыдно говорить о каких-либо проблемах физического или душевного характера, ведь комсомолец — идеальный человек. Считалось, что, если человек не может справиться со своим настроением, значит, он слабак. Особенно презирали суицид. Вот так давление общества и сильная идеология помогали людям не сдаваться и не унывать.

Тренировка выдержки

Советских детей приучали к труду и самоконтролю, чтобы им было легче справляться с жизненными трудностями. Фото © ТАСС / Пороховников

Привычка бороться и преодолевать трудности прививалась советским гражданам с детства. Малыши знали, что они должны много работать, чтобы получить то, чего хотят. Советские школьники даже вели особый дневник самоконтроля, чтобы отслеживать свою выдержку. Лениться также было не принято, ведь в СССР существовала статья за тунеядство. Молодёжь часто устраивала себе проверки на прочность: ходила в походы, в горы, участвовала в советских страйках и даже осваивала новые земли на Севере. В общем, им точно некогда было скучать, и уж тем более они не думали о том, чтобы впасть в депрессию.

Следы Великой Отечественной войны

Жизнь в СССР после Великой Отечественной войны показала настоящие проблемы общества. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Великая Отечественная война наложила отпечатки на несколько поколений советских граждан и стала важным и очень сложным периодом для СССР. После войны житейские проблемы казались мелочью. Грустить тоже было некогда, ведь людям приходилось думать о том, как выживать в стране, растерзанной войной. Старшее поколение сейчас часто говорит: "Лишь бы войны не было", — ведь они знают, как страшно терять близких, голодать и трудиться без отдыха на благо страны, а все душевные страдания современных людей им кажутся абсолютно незначительными и бессмысленными.