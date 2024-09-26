«Холодная лягушка» и «помидор»: Названы 4 эффективных способа борьбы с прокрастинацией

Прокрастинация — неприятное чувство, с которым сталкивались многие люди. Это желание отложить важные дела «на потом», а затем чувствовать вину и стыд за бездействие и лень. Бороться с прокрастинацией можно четырьмя способами, например, при помощи метода «холодной лягушки». Подробнее о нём рассказала «Газете.ru» психолог Ольга Загер.

«Метод «холодной лягушки» — один из хороших способов бороться с прокрастинацией. Он так называется из-за сказки, в котором лягушка взбила масло из сливок», — пояснила специалист.

Его суть в том, чтобы заставить себя сделать сразу самое неприятное, нудное и вызывающее сопротивление дело. В первые пять минут можно дать себе пострадать и позлиться от души, а затем приступить к выполнению задачи. Также можно составить список дел от самых важных к наименее важным. Психолог советует ставить галочки рядом с выполненными заданиями и подумать над вознаграждением. Кроме того, эффективна техника «помидора».

«Она получила такое название в честь кухонного таймера в форме помидора, который использовал её создатель, Франческо Чирилло. В этом случае следует тратить 25 минут на работу и 5 минут на отдых. Это поможет сохранить баланс отдыха и труда, и мозг не будет перенапрягаться», — поделилась советом психолог.

Если уж совсем сложно начать дело, то можно воспользоваться правилом 15 минут. Надо договориться с собой и каждый день выделять на задачу минимум 15 минут. Это поможет снизить ожидания от себя и тревогу.