«Холодная лягушка» и «помидор»: Названы 4 эффективных способа борьбы с прокрастинацией
Психолог Загер: Метод «холодной лягушки» поможет в борьбе с прокрастинацией
Прокрастинация — неприятное чувство, с которым сталкивались многие люди. Это желание отложить важные дела «на потом», а затем чувствовать вину и стыд за бездействие и лень. Бороться с прокрастинацией можно четырьмя способами, например, при помощи метода «холодной лягушки». Подробнее о нём рассказала «Газете.ru» психолог Ольга Загер.
«Метод «холодной лягушки» — один из хороших способов бороться с прокрастинацией. Он так называется из-за сказки, в котором лягушка взбила масло из сливок», — пояснила специалист.
Его суть в том, чтобы заставить себя сделать сразу самое неприятное, нудное и вызывающее сопротивление дело. В первые пять минут можно дать себе пострадать и позлиться от души, а затем приступить к выполнению задачи. Также можно составить список дел от самых важных к наименее важным. Психолог советует ставить галочки рядом с выполненными заданиями и подумать над вознаграждением. Кроме того, эффективна техника «помидора».
«Она получила такое название в честь кухонного таймера в форме помидора, который использовал её создатель, Франческо Чирилло. В этом случае следует тратить 25 минут на работу и 5 минут на отдых. Это поможет сохранить баланс отдыха и труда, и мозг не будет перенапрягаться», — поделилась советом психолог.
Если уж совсем сложно начать дело, то можно воспользоваться правилом 15 минут. Надо договориться с собой и каждый день выделять на задачу минимум 15 минут. Это поможет снизить ожидания от себя и тревогу.
Также принято считать, что ленивым людям нужна мотивация, чтобы начать выполнять то или иное действие. Надо создать условие, при котором невыполнение задачи закончится неприятностью. Кроме того, важно распределять силы так, чтобы не тратить их до конца. Не нужно делать всё сразу, лучше разбить задачи на мелкие, выполнимые шаги. Мозгу, как и телу, нужен отдых.