Китайский гороскоп: Люди, рождённые в годы этих животных, легко переживут ретроградный Меркурий

Каждый год китайского гороскопа связан с конкретным животным. Он наделяет людей, рождённых в этот период, определёнными качествами. И как этот древний календарь помогает нам понять, как справиться с астрологическими трудностями, такими как ретроградный Меркурий, наступающий уже 26 ноября? Life.ru поможет пережить период коммуникативных и технологических сбоев, избежав лишних проблем и стресса из-за ретроградного Меркурия.

Что такое ретроградный Меркурий и когда он в ноябре

Когда наступит ретроградный Меркурий в ноябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Ретроградный Меркурий — это период, когда планета, как кажется из-за оптической иллюзии, движется в обратном направлении относительно Земли. Это время часто ассоциируется с задержками, коммуникативными трудностями и проблемами с техникой. Немногим ранее Life.ru рассказывал, что людям разных знаков зодиака нужно успеть сделать перед началом ретроградного Меркурия, а также узнал у экстрасенса, какие знаки зодиака переживут его обратный ход наиболее тяжело. А сегодня мы узнаем, в годы каких животных по восточному календарю родились люди, кому ретро-Меркурий не станет костью в горле.

Год Крысы по китайскому календарю: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Как пережить ретроградный Меркурий по китайскому гороскопу: Крыса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Крыса по восточному календарю, как известно, практична и умна, способна к планированию. Люди, рождённые в год Крысы, склонны к анализу ситуации и выработке стратегий, что в силах помочь им успешно преодолеть проблемы во время ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря 2024 года. Эта расчётливость позволит Крысам минимизировать негативные последствия в этот период.

Год Тигра по китайскому календарю: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Какие годы Тигра и как он переживёт ретроградность Меркурия в ноябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Люди, кто по китайскому гороскопу родился в год Тигра, — энергичные и независимые. В период ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря, когда возможны задержки и перемены в планах, решительность и способность действовать самостоятельно помогут Тиграм не попасть в ловушку беспорядка. Их устойчивость к внешним факторам позволит с большей лёгкостью справляться с проблемами в этот непростой период.

Год Дракона по китайскому календарю: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Главные сильные качества Дракона по восточному календарю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Драконы — сильные, уверенные в себе и решительные. Рождённые в год этого животного люди способны противостоять препятствиям и быстро адаптироваться к новым условиям. В период ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря внутренняя сила и способность к незамедлительному действию помогут Драконам найти решения проблем.

Год Лошади по китайскому календарю: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ретроградный Меркурий и китайский гороскоп: как Лошадь преодолеет кризис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Лошади известны своей энергичностью и стремлением к действию. В период ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря, когда возможны задержки и препятствия, способность людей, кто по китайскому гороскопу родился в год Лошади, к самодисциплине и настойчивости поможет успешно преодолевать эти трудности. Даже в такой астрологически непростой период Лошади могут работать над задачами не менее эффективно.

Год Обезьяны по китайскому календарю: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Какие есть отличительные черты у рождённых в год Обезьяны, которые помогут пережить ретроградный Меркурий легко? Фото © Shutterstock / FOTODOM / ShutterOK

Рождённые в год Обезьяны по восточному календарю — это изобретательные и находчивые люди. Они способны быстро находить обходные пути решения проблем, что может быть особенно полезно в период ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря. Способность Обезьян адаптироваться ко всему поможет им успешно справляться с непредсказуемостью этого периода.