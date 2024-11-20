Что жизненно важно сделать каждому знаку зодиака до начала ретроградного Меркурия 26 ноября
С 26 ноября по 15 декабря продлится ретроградный Меркурий. Что нужно успеть до этого времени сделать представителям зодиакального круга, чтобы минимизировать ущерб от обратного хода планеты?
Ретроградный Меркурий — таинственный период, который в ведической традиции считается временем глубокой трансформации. Многие его опасаются, но мудрые видят в этом явлении уникальную возможность для завершения старых дел и погружения в самоанализ. Это время важных открытий и прозрений. Что до наступления ретроградного Меркурия 26 ноября важно успеть сделать всем знакам зодиака?
Знак зодиака Овен
Гороскоп для знака зодиака Овен на период ретроградного Меркурия с 26 ноября. Фото © Life.ru
Отважным представителям знака зодиака Овен, как рассказал Life.ru джйотиш-астролог и эксперт по предназначению Василий Ефимов, важно направить свой пыл в конструктивное русло. До ретроградного Меркурия стоит завершить важные переговоры и укрепить деловые связи. Время обратного движения планеты потребует от Овнов непривычной осторожности в решениях.
Знак зодиака Телец
Основательным Тельцам следует позаботиться о своём материальном благополучии. До ретрограда приведите в порядок финансы и укрепите значимые отношения. Период идеален для переоценки жизненных ценностей.
Знак зодиака Близнецы
Любознательным носителям знака зодиака Близнецы, со слов астролога, предстоит особая подготовка. До ретроградного Меркурия 26 ноября им нужно завершить важные переговоры и прояснить все неоднозначные вопросы. Используйте период обратного вращения планеты для погружения в мир знаний.
Знак зодиака Рак
Знак зодиака Рак: что нужно закончить до ретроградного Меркурия. Фото © Life.ru
«Чувствительным Ракам важно создать надёжную эмоциональную гавань. До ретрограда укрепите семейные узы и разрешите домашние вопросы. Период поможет восстановить душевную гармонию», — рассказывает эксперт по предназначению.
Знак зодиака Лев
Харизматичным Львам необходимо закрепить свои успехи. До ретрограда проведите важные презентации и встречи с партнёрами. Время ретрограда позволит переосмыслить цели и устремления.
Знак зодиака Дева
Педантичным представителям знака зодиака Дева астролог рекомендует тщательно подготовиться к ретроградному Меркурию 2024 года. До периода обратного вращения планеты завершите проекты и систематизируйте процессы. Аналитический дар Дев пригодится во время ретрограда.
Знак зодиака Весы
Знак зодиака Весы и ретроградный Меркурий 26 ноября 2024 года. Фото © Life.ru
«Дипломатичным Весам важно сохранить баланс. До ретрограда урегулируйте партнёрские отношения и юридические вопросы. Период идеален для гармонизации связей», — советует астролог.
Знак зодиака Скорпион
Проницательным Скорпионам следует завершить серьёзные начинания. До ретрограда закройте финансовые вопросы и исследования — это откроет путь к глубокой трансформации.
Знак зодиака Стрелец
Оптимистичным носителям знака зодиака Стрелец стоит завершить образовательные проекты. И использовать время ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря для переосмысления жизненного пути и философских взглядов.
Знак зодиака Козерог
Прогноз для знака зодиака Козерог на ретроградный Меркурий 26 ноября. Фото © Life.ru
Целеустремлённым Козерогам, как рассказывает астролог, необходимо структурировать рабочую сферу. До ретроградного Меркурия в ноябре носителям этого знака зодиака нужно завершить все дела. Период с 26 ноября до 15 декабря 2024 года поможет скорректировать цели и стратегии.
Знак зодиака Водолей
Независимым Водолеям стоит завершить инновационные проекты. Ваша дальновидность поможет расставить приоритеты. Используйте ретроград для доработки и шлифовки идей.
Знак зодиака Рыбы
«Чутким Рыбам важно завершить творческие начинания. Прислушайтесь к шёпоту интуиции при подготовке. Время идеально для духовного роста и возрождения давних идей», — подсказывает астролог.
Джйотиш-астролог и эксперт по предназначению Василий Ефимов в своём гороскопе подводит нас к главной мысли: «Любой период может быть благоприятен для тех, кто понимает его природу: знающий всегда найдёт путь». Ранее Life.ru рассказывал про самые важные астрологические события ноября 2024 года.
«Шедеврум»