Что жизненно важно сделать каждому знаку зодиака до начала ретроградного Меркурия 26 ноября

Ретроградный Меркурий — таинственный период, который в ведической традиции считается временем глубокой трансформации. Многие его опасаются, но мудрые видят в этом явлении уникальную возможность для завершения старых дел и погружения в самоанализ. Это время важных открытий и прозрений. Что до наступления ретроградного Меркурия 26 ноября важно успеть сделать всем знакам зодиака?

Знак зодиака Овен

Гороскоп для знака зодиака Овен на период ретроградного Меркурия с 26 ноября. Фото © Life.ru

Отважным представителям знака зодиака Овен, как рассказал Life.ru джйотиш-астролог и эксперт по предназначению Василий Ефимов, важно направить свой пыл в конструктивное русло. До ретроградного Меркурия стоит завершить важные переговоры и укрепить деловые связи. Время обратного движения планеты потребует от Овнов непривычной осторожности в решениях.

Знак зодиака Телец

Основательным Тельцам следует позаботиться о своём материальном благополучии. До ретрограда приведите в порядок финансы и укрепите значимые отношения. Период идеален для переоценки жизненных ценностей. Василий Ефимов Джйотиш-астролог, эксперт по предназначению

Знак зодиака Близнецы

Любознательным носителям знака зодиака Близнецы, со слов астролога, предстоит особая подготовка. До ретроградного Меркурия 26 ноября им нужно завершить важные переговоры и прояснить все неоднозначные вопросы. Используйте период обратного вращения планеты для погружения в мир знаний.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак: что нужно закончить до ретроградного Меркурия. Фото © Life.ru

«Чувствительным Ракам важно создать надёжную эмоциональную гавань. До ретрограда укрепите семейные узы и разрешите домашние вопросы. Период поможет восстановить душевную гармонию», — рассказывает эксперт по предназначению.

Знак зодиака Лев

Харизматичным Львам необходимо закрепить свои успехи. До ретрограда проведите важные презентации и встречи с партнёрами. Время ретрограда позволит переосмыслить цели и устремления. Василий Ефимов Джйотиш-астролог, эксперт по предназначению

Знак зодиака Дева

Педантичным представителям знака зодиака Дева астролог рекомендует тщательно подготовиться к ретроградному Меркурию 2024 года. До периода обратного вращения планеты завершите проекты и систематизируйте процессы. Аналитический дар Дев пригодится во время ретрограда.

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы и ретроградный Меркурий 26 ноября 2024 года. Фото © Life.ru

«Дипломатичным Весам важно сохранить баланс. До ретрограда урегулируйте партнёрские отношения и юридические вопросы. Период идеален для гармонизации связей», — советует астролог.

Знак зодиака Скорпион

Проницательным Скорпионам следует завершить серьёзные начинания. До ретрограда закройте финансовые вопросы и исследования — это откроет путь к глубокой трансформации. Василий Ефимов Джйотиш-астролог, эксперт по предназначению

Знак зодиака Стрелец

Оптимистичным носителям знака зодиака Стрелец стоит завершить образовательные проекты. И использовать время ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря для переосмысления жизненного пути и философских взглядов.

Знак зодиака Козерог

Прогноз для знака зодиака Козерог на ретроградный Меркурий 26 ноября. Фото © Life.ru

Целеустремлённым Козерогам, как рассказывает астролог, необходимо структурировать рабочую сферу. До ретроградного Меркурия в ноябре носителям этого знака зодиака нужно завершить все дела. Период с 26 ноября до 15 декабря 2024 года поможет скорректировать цели и стратегии.

Знак зодиака Водолей

Независимым Водолеям стоит завершить инновационные проекты. Ваша дальновидность поможет расставить приоритеты. Используйте ретроград для доработки и шлифовки идей. Василий Ефимов Джйотиш-астролог, эксперт по предназначению

Знак зодиака Рыбы

«Чутким Рыбам важно завершить творческие начинания. Прислушайтесь к шёпоту интуиции при подготовке. Время идеально для духовного роста и возрождения давних идей», — подсказывает астролог.