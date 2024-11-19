Каких женщин на Руси называли ведьмами и чем они отличались от европейских ворожей

Образ ведьмы на Руси — это не просто плод народной фантазии, а сложная и неоднозначная фигура, отражающая социальные, религиозные и культурные реалии того времени. Кого же считали ведьмами и как они отличались от простых женщин? Это были необязательно старые, горбатые женщины с бородавками, как их часто изображают в европейской традиции. На Руси ведьмой могли назвать и молодую красивую девушку, и женщину средних лет. Критерии были размыты и зависели от множества факторов — от поведения и внешности до случайных совпадений и сплетен.

Ведьмы в Древней Руси: кто они были

Какими представляли себе ведьм в Древней Руси? Фото © Шедеврум

Слово «ведьма» изначально на Руси не содержало негативного оттенка и происходило от слова «ведать», что означало «обладать особыми знаниями». С древнейших времён у разных народов существовали женщины, наделённые уникальными способностями: они могли общаться с духами, управлять погодными явлениями и исцелять. Эти женщины имели особый дар, позволяющий им взаимодействовать с силами природы и высшими сущностями.

В зависимости от намерений ведьмы делились на светлых и тёмных. Светлые колдуньи стремились помогать людям, используя свои силы на благо. А вот тёмные использовали свои способности для нанесения вреда: они могли вызывать засухи, болезни, неурожаи и другие бедствия. Обычно к злодейкам обращались, когда требовалось причинить зло или разрушить что-либо.

Что умели тёмные славянские ведьмы

Какими представлялись славянские тёмные ведьмы и что они умели? Фото © Шедеврум

Что могли делать древнеславянские ведьмы? Эти женщины были способны летать (на помеле), общаться с демонами, насылать болезни, засуху или град, которые могли уничтожить урожай и привести к голоду. Используя колоски пшеницы или ржи для создания «закруток» на полях, ведьмы, по преданиям, могли наложить проклятие на смерть. Кроме того, во время солнечного или лунного затмения колдуньи также подлежали обвинениям, так как считалось, что это они пытаются навредить людям.

Что умели светлые славянские ведьмы

Светлые ведьмы на Руси: за что их уважали? Фото © Шедеврум

Светлые ведьмы на Руси обладали особыми знаниями и мастерством в области травничества и целительства. Они могли лечить различные недуги, используя природные средства, а также помогать людям в трудных ситуациях.

Умение ведьм предсказывать будущее и настраивать людей на положительный лад также привлекало к ним внимание. Светлые колдуньи часто использовали свои способности не для вреда, а с целью помочь окружающим, и их соблюдение традиций и обрядов вносило гармонию в жизнь общины. Таким образом, они становились важными фигурами в местных сообществах, где их знания о природе и здоровье ценились на вес золота.

Уважение к светлым ведьмам было связано не только с их умением исцелять, но и с их мудростью в вопросах жизни и смерти. Люди искали их совета в различных жизненных ситуациях — от выбора времени для посева до решения семейных конфликтов. Светлые ведьмы зачастую становились хранителями традиций, передавая свои знания из поколения в поколение. Они помогали сохранять связь между миром людей и природой, что делало их неотъемлемой частью русской культуры.

Как на Руси описывали тёмных ведьм: внешность

Отличительные черты ведьм: как на Руси вычисляли злых колдуний. Фото © Шедеврум

В русском фольклоре ведьмами чаще всего считали различных женщин, обычно старух, живущих вдали от деревень. В некоторых регионах к колдуньям относились толстые женщины с бельмом на глазу, а в других — любые вдовы или замужние. Признаками ведьмовства служили чёрные глаза, бледная кожа и тёмные волосы, но и рыжие женщины также могли быть заподозрены в колдовстве.

Считается, что рожденные ведьмы, как и колдуны, имели два ряда зубов, которые со временем выпадали. Последний зуб, выпадая, уносил с собой колдовскую силу. Наиболее могущественными ведьмами считались старые, некрасивые женщины с крупными родинками или родимыми пятнами.

Также, по поверьям, колдуньи обладали двумя душами — человеческой и бесовской — и могли превращаться в различных животных, таких как волки, птицы и чёрные кошки. А ночью эти женщины распускали свои длинные волосы, одевались в белые рубахи и выходили на поиски жизненной силы, которую воровали у обычных людей.

В чём отличие судьбы европейской ведьмы от старославянской

В Европе ведьм сжигали на кострах, а как с ними обходились на Руси? Фото © Шедеврум

Ужасы инквизиции, процветавшие в Европе и Америке с их охотой на ведьм, известны всем. В Западной Европе подозрение в колдовстве часто приводило к жестоким пыткам и казням, тысячи женщин страдали и в большинстве случаев лишались жизней за необычную внешность или странное поведение.

Однако на Руси ситуация с колдуньями была иной: у нас не существовало организованной охоты на ведьм и массовых расправ над ними. Отношение к колдуньям, знахаркам и ворожеям было менее жестоким.

Положительный образ ведьмы, к которой обращаются за советом, на Руси. Фото © Шедеврум

Хотя ведьм на Руси могли не казнить, в большинстве случаев их статус зависел от общественного мнения — иногда они всё же сталкивались с недовольством и опасностью. И если ведьмы на Руси не подвергались систематической расправе, всё же женщины-ворожеи не могли чувствовать себя в абсолютной безопасности.