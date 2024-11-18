Готовились к концу света и калечили себя: 4 самые опасные секты в истории СССР и России

Что заставляет людей становиться частью сект? Почему некоторые идут на страшные поступки, веря в «очищение» или обещания спасения? Мы собрали истории самых известных сект СССР и России, которые шокируют своими методами и последствиями.

Скопцы: как древний культ стал кошмаром для СССР

Самые страшные секты СССР и России: кто такие скопцы. Фото © Wikipedia

Секта скопцов берёт начало в XVIII веке. Основатель, беглый крепостной Кондратий Селиванов, утверждал, что путь к спасению лежит через оскопление (то есть кастрацию), называя этот процесс «огненным крещением». В 1960-х годах культ неожиданно возродился под руководством Сергея Савченко. Потеряв свои половые органы после самосуда, он объявил себя «мессией» и начал собирать сторонников. Ритуалы секты скопцов проходили в пещерах, где адепты подвергались увечьям. Многие умирали от боли или кровопотери. Власти вычислили сектантов после диспансеризации, выявив людей без половых органов. Главу секты Савченко расстреляли, а его последователей отправили в тюрьмы.

Секта огня: ритуалы самосожжения на Урале

Шокирующая правда о советских сектах: уральская «секта огня». Фото © Шедеврум

Глеб Вознюк, вдохновлённый рассказами о старообрядцах, создал в 1970-х «секту огня». Он убеждал людей, что самосожжение — единственный путь в рай, но перед этим требовал отдать ему всё имущество. Первая группа из 19 человек погибла в горящей избе, затем последовала вторая группа, из восьми человек. Вознюк же тратил деньги адептов на роскошную жизнь. Однако вскоре карма настигла главаря секты: скрываясь от милиции, он попал в аварию, получил тяжёлые ожоги и умер.

Методы Виктора Столбуна: удары током и насилие

Истории сект СССР, которые поразят вас. Фото © Wikipedia / АО «Телекомпания ВИД»

В 1970-х годах Виктор Столбун предложил «революционный метод лечения» под названием «дозированное центропетально-реперкуссивное воздействие», сокращённо ДЦРВ. На деле это были жестокие ритуалы, включавшие удары током и побои. Метод лечения заключался в использовании местного замораживающего анестетика хлорэтилом на «зонах Захарьина – Геда» — на коже, которая вызывала у пациентов острую боль и зуд. Однако вскоре эффективность ДЦРВ была подвергнута критике, и два экспертных заключения, подписанные министрами здравоохранения СССР и РСФСР, опровергли действенность данного подхода, установив несостоятельность теоретических обоснований и его неэффективность. Несмотря на это, Столбун, лидер методики и собственной секты, не изменил позиции и продолжал утверждать, что критика со стороны «греховного и больного мира» лишь подтверждает его правоту.

Вскоре у лжеучёного образовались последователи, члены секты в итоге стали жить коммуной, полной изоляции от родственников. Особо жестокому обращению подвергались дети, которых били «для улучшения работы мозга». Несмотря на неоднократные попытки властей остановить деятельность секты, она просуществовала до 1996 года благодаря поддержке влиятельных адептов, таких как детский писатель Эдуард Успенский, актёр Василий Ливанов, генерал-майор ВВС СССР Александр Цалко и заведующий отдела пропаганды ЦК КПСС Александр Яковлев. После смерти Столбуна в 2003 году секта прекратила существование.

«Белое братство»: апокалипсис, который не наступил

Софийский собор. Советская секта «Белое братство»: кто грезил о конце света? Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

В 1990-х годах на Украине появилась секта «Белое братство». Её основательница, Мария Цвигун, пережила клиническую смерть и провозгласила себя «живым воплощением Христа». Муж нового «мессии», Юрий Кривоногов, называл себя Иоанном Крестителем. Сектанты ждали конца света, который должен был наступить 24 ноября 1993 года. В этот день они попытались захватить Софийский собор в Киеве. После ареста лидеров Цвигун пыталась организовать массовый суицид, но план был сорван правоохранительными органами. Цвигун получила два года тюрьмы, а после освобождения продолжила свою деятельность в меньших масштабах.

Что такое секта и почему она привлекает людей

Опасные культы СССР: трагедии и манипуляции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Siicege

Секты всегда манипулировали страхами, надеждами и уязвимостью людей. Многие ищут ответы на сложные вопросы жизни и становятся жертвами харизматичных лидеров, обещающих спасение. Советская власть, стремившаяся искоренить религию, создавала идеальные условия для появления подпольных группировок.

Что нужно знать о сектах сегодня

Истории сект — это не только трагедии прошлого, но и уроки для настоящего. Они показывают, как далеко готовы зайти те, кто жаждет власти, и как важно быть бдительными к манипуляциям. Но как избежать попадания в секту? Вот основные правила: Всегда проверяйте информацию о группе, к которой хотите присоединиться.

Будьте осторожны с лидерами, которые требуют полного подчинения или изоляции от близких.

Никогда не жертвуйте свои сбережения или имущество во имя «высшей цели». Современные секты продолжают использовать страхи и слабости людей. Понимание их методов поможет не стать их жертвой.