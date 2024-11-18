Загадочное захоронение: древняя женщина с головой на груди

Во Франции обнаружено необычное захоронение, привлёкшее внимание археологов по всему миру. Джером Рук из Национального института охранных археологических исследований Франции (Inrap) вместе с коллегами описал находку, сделанную в 2017 году в регионе Окситания. В яме диаметром 2,9 метра археологи обнаружили скелет взрослой женщины, чей возраст на момент смерти составлял от 20 до 49 лет.

Особенностью этой находки стало расположение черепа: он лежал на костях грудной клетки, подпёртый правой рукой. Подробности исследования были опубликованы в журнале Antiquity.

Захоронение относится к культуре Вераза, существовавшей на территории северной Испании и южной Франции в период позднего неолита — энеолита, примерно с 3500 по 2000 годы до нашей эры. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что женщина умерла около 2700–2600 годов до нашей эры. Однако плохая сохранность шейных позвонков затруднила определение точного способа отделения головы.

Исследователи подчеркнули уникальность находки, так как прямых аналогов этому захоронению во Франции ранее не находили. Открытие вызывает множество вопросов о ритуалах и традициях культуры Вераза, а также о причинах столь необычного способа погребения. Археологи продолжают изучать останки и окружающие артефакты, чтобы пролить свет на загадочную историю древней женщины, чьё захоронение стало важной вехой в изучении неолитических культур Европы.