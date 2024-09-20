Золото скифов обнаружили при раскопках кургана Туннуг в Туве

Российские археологи обнаружили золотые изделия народа скифов во время раскопок кургана Туннуг в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

Золото скифов, найденное при раскопках кургана Туннуг в Туве. Фото © Русское географическое общество

Раскопки захоронения ведутся уже больше семи лет. В этом году исследователи взялись за центральную часть кургана, где, предположительно, похоронены знатные скифы. Первые сделанные находки дают повод надеяться, что могильник не был разграблен.

Золото скифов, найденное при раскопках кургана Туннуг в Туве. Фото © Русское географическое общество

За несколько месяцев работы экспедиция сделала свыше семи тысяч находок. По большей части это человеческие и лошадиные кости, элементы упряжи, разные изделия из керамики, бронзы и железа в зверином стиле скифов.