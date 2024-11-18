Пользователи встревожены таинственными голосами во время работы iPhone

Владельцы iPhone по всему миру начали сообщать о загадочном баге: из их смартфонов слышатся посторонние голоса и неизвестные звуки. Wccftech.com у себя в блоге рассказали о том, как первые сообщения о багах появились на Reddit, где пользователи делились пугающими переживаниями.

Пользователь под ником OkStrawberry26 рассказал, что внезапно услышал мужской голос и звуки автомобильной аварии через динамик своего iPhone. При этом приложения вроде YouTube или аудиоплеера не были запущены. Другой пользователь с ником ready-eddy описал, как его напугал голос загадочного «коллеги на складе». Ему показалось, что он подслушивает какой-то разговор.

Эти случаи вызвали бурное обсуждение на форумах и в соцсетях. Некоторые пользователи предположили, что всему виной баг в недавно выпущенной iOS 18. Другие с долей юмора намекали на возможное участие спецслужб в прослушке устройств. Но серьёзные опасения пользователей касаются конфиденциальности и безопасности их данных.

Издание PhoneArena предполагает, что проблема связана с техническим сбоем, в результате которого владельцы iPhone стали случайными свидетелями чужих разговоров. Несмотря на нарастающее беспокойство, Apple до сих пор не сделала официального заявления относительно этой ситуации. Возможно, «яблочные» ожидают большего числа подобных случаев, прежде чем выступить с разъяснениями.