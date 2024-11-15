iPhone 16 Pro в России подешевел за месяц на 50 тысяч

Цены на смартфоны iPhone 16 Pro, выпущенные в сентябре 2024 года, стали доступны в России по значительным скидкам на стартовавших в честь «чёрной пятницы» распродажах. Согласно информации портала High-Tech Mail, в последние дни ноября топовые модели линейки можно приобрести за 105—115 тысяч рублей, что на 50—60 тысяч рублей дешевле, чем в момент их появления на российском рынке.

Изначально цена iPhone 16 Pro составляла 170 тысяч рублей, но за короткий срок она значительно снизилась. Всего за месяц стоимость устройства упала на 40 тысяч рублей, а в период распродаж цена оказалась ещё ниже. Скидка составила около 43% от первоначальной стоимости.

Самый доступный способ приобрести iPhone 16 Pro по сниженной цене — заказать его через международные маркетплейсы. На зарубежных платформах смартфон продается за 105 тысяч рублей, но при этом стоит учитывать дополнительные расходы на пошлину, которая может составлять около 14 тысяч рублей.