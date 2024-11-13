Life.ru узнал детали переговоров Думы и Apple, которые коснутся каждого владельца iPhone

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал журналисту Life.ru, что между российскими властями и американской компанией Apple ведутся «непубличные переговоры» о том, чтобы найти допустимый вариант установки приложения RuStore на айфоны (iPhone) россиян. Life.ru публикует кадры с речью чиновника.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал об общении с Apple. Видео © Life.ru

«Непубличные переговоры с компанией Apple ведутся. Компания Apple — одна из немногих компаний, которая ведёт себя не как отморозок, а оплачивает все штрафы, которые ей выписывают регулярно. И они стараются следовать нашему законодательному контуру», — пояснил парламентарий.

По его словам, такое уважительное отношение зарубежной корпорации к российским законам может стать причиной того, что отечественный магазин с приложениями в скором времени появится на устройствах бренда.