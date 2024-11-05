Суд оштрафовал Apple на 3,6 миллиона рублей за отказ удалить запрещённый контент

Компании Apple выписан штраф на 3,6 миллиона рублей по решению Таганского суда Москвы. Мера принята в связи с отказом удалить запрещённый контент. Об этом сообщили в суде.

«Постановлением суда Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,6 миллиона рублей», — приводит РИА «Новости» слова представительницы суда.

Впервые подобный штраф американской компании назначили летом 2023 года. Тогда Apple отказалась удалить из общего доступа два подкаста, в которых содержалась информация, потенциально дестабилизировавшая политическую обстановку в РФ. Однако сумма штрафа оказалась значительно ниже — 400 тысяч рублей.