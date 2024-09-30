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30 сентября, 12:41

Суд в Москве оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за ЛГБТ*-контент

В России суд оштрафовал Discord на ₽3,5 млн за неудаление запрещённого контента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный у геймеров мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей. Платформу признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.50 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей владельцем соцсети).

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как пишет Mash, протокол был составлен за отказ удалять запрещённую информацию. По данным телеграм-канала, речь идёт о материалах с пропагандой ЛГБТ* и педофилией.

Педофил из Discord нашёл малолетнюю геймершу и пытался развести её на нюдсы
Педофил из Discord нашёл малолетнюю геймершу и пытался развести её на нюдсы

Ранее за отказ удалить запрещённую информацию был оштрафован мессенджер Telegram. Таганский районный суд Москвы обязал площадку выплатить 4 миллиона рублей.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Наталья Демьянова
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