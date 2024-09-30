Суд в Москве оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за ЛГБТ*-контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал популярный у геймеров мессенджер Discord на 3,5 миллиона рублей. Платформу признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.50 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей владельцем соцсети).

Как пишет Mash, протокол был составлен за отказ удалять запрещённую информацию. По данным телеграм-канала, речь идёт о материалах с пропагандой ЛГБТ* и педофилией.