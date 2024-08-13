Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей

В России на четыре миллиона рублей оштрафовали мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённую информацию. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы.

"Telegram Messenger Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как уточняет РИА "Новости", протокол был составлен за отказ удалить фейки о действиях ВС России в зоне спецоперации.