Суд в Москве оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей
В России на четыре миллиона рублей оштрафовали мессенджер Telegram за отказ удалить запрещённую информацию. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы.
"Telegram Messenger Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Как уточняет РИА "Новости", протокол был составлен за отказ удалить фейки о действиях ВС России в зоне спецоперации.
Ранее Life.ru писал, что американская корпорация Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российского App Store 25 приложений VPN-сервисов. Речь идёт, в частности, о NordVPN, Proton VPN и Red Shield VPN.
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