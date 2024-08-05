В Москве суд оштрафовал фотохостинг Pinterest на четыре миллиона рублей

В Москве суд оштрафовал американский фотохостинг Pinterest за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 373 Таганского района города Москвы, и.о. мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Pinterest, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Как уточняется, фотохостингу назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырёх миллионов рублей.