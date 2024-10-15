Telegram нарвался на штраф в 4 миллиона рублей
Суд в Москве назначил Telegram штраф размером 4 миллиона рублей
Суд в Москве обязал Telegram Messenger Inc выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба московских судов в своём телеграм-канале.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ», — сказано в публикации.
Мессенджер наказан за нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Ранее Таганский суд в Москве назначил руководству Discord штраф в размере 3,5 миллиона рублей за показ в соцсети запрещённого в России контента. РКН потребовал от Discord удалить 947 материалов, нарушающих закон РФ, но мессенджер обязательств не выполнил. Позже его заблокировали.
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