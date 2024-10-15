Telegram нарвался на штраф в 4 миллиона рублей

Суд в Москве обязал Telegram Messenger Inc выплатить штраф в размере 4 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба московских судов в своём телеграм-канале.

Мессенджер наказан за нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации.



