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8 октября, 15:34

РКН ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord в России за нарушение положений законодательства нашей страны. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — указано в публикации.

Эксперт объяснил, как связаны США и нежелание Discord удалять запрещённый контент
Эксперт объяснил, как связаны США и нежелание Discord удалять запрещённый контент

Напомним, что Discord никак не отреагировал на требование Роскомнадзора удалить 947 материалов, публикация которых запрещена российскими законами. Кроме того мессенджер был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*. Эксперты заявляют, что блокировка платформы пойдёт России во благо.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

Юрий Лысенко
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