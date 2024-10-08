РКН ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord в России за нарушение положений законодательства нашей страны. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — указано в публикации.
Напомним, что Discord никак не отреагировал на требование Роскомнадзора удалить 947 материалов, публикация которых запрещена российскими законами. Кроме того мессенджер был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*. Эксперты заявляют, что блокировка платформы пойдёт России во благо.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
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