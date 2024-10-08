РКН ограничил доступ к Discord за нарушение российского законодательства

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord в России за нарушение положений законодательства нашей страны. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — указано в публикации.