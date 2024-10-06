Эксперт объяснил, как связаны США и нежелание Discord удалять запрещённый контент

Уход Discord из России выгоден США, убеждён эксперт РОЦИТ и журналист Илья Гогуа. По его словам, американские власти могут давать администрации сервиса задания игнорировать требования Роскомнадзора об удалении запрещённого в РФ контента. При этом на Западе пытаются обставить дело так, будто бы «плохое российское правительство всё отнимает и запрещает».

«Мы не имеем права не закрыть «Дискорд» С нами поступили провокационно, потому что перед нами поставили вызов: РКН не закрывает «Дискорд» но платформа продолжает работать так, как она хочет, не удаляя информацию, которая нарушает закон РФ. Мы же обратились к «Дискорду» с просьбой убрать информацию, которая нарушает наш закон, и тогда мы не отрежем от платформы пользователей из России. «Дискорду» не выгодно уходить из России. А выгодно это нашему оппоненту, который ведёт с нами войну, то есть это США. И, скорее всего, здесь США даёт руководству «Дискорд» задание игнорировать требования РКН и уходить из России», — заявил Гогуа в разговоре с Life.ru.

Эксперт также пояснил, что основная аудитория платформы — это молодёжь возрастом от 16 до 25 лет. На такую аудиторию крайне легко воздействовать, в том числе, и спецслужбам, провокаторам. Именно через Discord жителей Белоруссии призывали к митингам в 2020 году. При этом платформой также пользуются IT-специалисты и геймеры. После запрета Discord им придётся какое-то время остаться без связи, прежде чем появится российский аналог платформы.

«Мы можем разработать сервис, его можно собрать и за месяц, привести его в супер крутой функционал можно за год и меньше. Но главный вызов, который стоит перед нами — сервисом должны начать пользоваться, и здесь мы должны ориентироваться не только на внутренний российский рынок, но и сразу на выход на страны БРИКС и другие дружественные страны», — пояснил Гогуа.