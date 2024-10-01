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1 октября, 18:54

Политолог объяснил Life.ru, почему блокировка Discord пойдёт на пользу России

Политолог Бутнев: Discord могут заблокировать из-за отсутствия модерации

Потенциальная блокировка Discord на территории РФ обусловлена несоблюдением платформой российского законодательства, а также отсутствием какой-либо модерации контента в рамках площадки. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

В последнее время мы всё чаще видим, как различные социальные сети и платформы становятся инструментом для коммуникации между не только обычными гражданами, но и лицами, которые заинтересованы в противоправной деятельности. Власти РФ, стоя на страже психоэмоционального благополучия наших граждан, в том числе самых младших, заявили, что вероятность блокировки площадки достаточно высока, рассказал наш собеседник.

Причина кроется, во-первых, в систематических недоработках Discord по модерации и удалению запрещённого на территории России контента, во-вторых, в сотрудничестве сервиса с американскими спецслужбами, что ставит под большой вопрос сохранность персональных данных наших сограждан. Кроме того, сегодня стало известно о задержании девяти подростков, завербованных украинской военной разведкой через Discord и готовивших диверсии.

Иван Бутнев

Политолог, член экспертного клуба «Дигория»

По мнению политолога, уход Discord с рынка не фатален: есть разные приложения, которые могут по своему функционалу заменить недружественный нам сервис, среди них — Steam, Team Speak, Element и тот же самый Telegram. Более того, с учётом большого количества российских талантливых IT-специалистов не исключено, что потенциальная блокировка сервиса станет мотивацией для отечественных IT-компаний создавать новые, более безопасные и адаптированные к нашему законодательству продукты. В результате пользователи смогут получить доступ к качественным российским платформам, которые будут соответствовать современным требованиям и обеспечивать высокий уровень защиты данных.

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Напомним, накануне появилась информация о том, что Таганский суд Москвы оштрафовал администрацию Discord на 3,5 миллиона рублей по обвинению в неудалении запрещённого в России контента, что противоречит законодательству РФ, где прописаны обязанности владельцев социальных сетей. А сегодня в Роскомнадзоре сообщили, что потребовали от мессенджера удалить 947 материалов, которые были опубликованы в противоправном порядке, однако некоторые из них по-прежнему доступны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Ольга Годуненко
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