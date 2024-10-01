Политолог объяснил Life.ru, почему блокировка Discord пойдёт на пользу России

Потенциальная блокировка Discord на территории РФ обусловлена несоблюдением платформой российского законодательства, а также отсутствием какой-либо модерации контента в рамках площадки. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев.

В последнее время мы всё чаще видим, как различные социальные сети и платформы становятся инструментом для коммуникации между не только обычными гражданами, но и лицами, которые заинтересованы в противоправной деятельности. Власти РФ, стоя на страже психоэмоционального благополучия наших граждан, в том числе самых младших, заявили, что вероятность блокировки площадки достаточно высока, рассказал наш собеседник.

Причина кроется, во-первых, в систематических недоработках Discord по модерации и удалению запрещённого на территории России контента, во-вторых, в сотрудничестве сервиса с американскими спецслужбами, что ставит под большой вопрос сохранность персональных данных наших сограждан. Кроме того, сегодня стало известно о задержании девяти подростков, завербованных украинской военной разведкой через Discord и готовивших диверсии. Иван Бутнев Политолог, член экспертного клуба «Дигория»