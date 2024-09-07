В Германии задумались о блокировке Telegram и X
Депутат бундестага Хофрайтер предложил заблокировать Telegram и X
В нижней палате немецкого парламента предложили заблокировать соцсети за неподчинение европейским законам. В частности речь идёт о Telegram и Х. С данной инициативой выступил глава комитета бундестага по европейской политике от партии «Зелёных» Антон Хофрайтер.
«Социальные сети, которые отказываются соблюдать закон, должны быть привлечены к ответственности и, при необходимости, заблокированы», — слова Хофрайтера приводит медиагруппа Funke.
Политик конкретно упомянул Х и Telegram, предложив создать группу «виртуальных агентов», которые пользовались бы мессенджером для обнаружения возможных преступников. На этом Хофрайтер не остановился и предложил организовать европейское управление уголовных расследований и усилить европейскую прокуратуру.
Недавно руководитель главного управления разведки украинского минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов* заявил, что мессенджер Telegram является угрозой национальной безопасности Украины. Он хочет запретить в стране это приложение, хоть и считает процедуру сложной.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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