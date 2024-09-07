Буданов* призвал «офизичить» телеграм-каналы на Украине

Буданов* считает, что запретить приложение в стране сложно, но возможно. Вместе с тем он не выступает за закрытие мессенджера.

«Я выступаю за то, чтобы «офизичить» все телеграм-каналы. Если ты хочешь вещать какие-то новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность», — сказал Буданов*.