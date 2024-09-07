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7 сентября, 13:01

Буданов* призвал «офизичить» телеграм-каналы на Украине

Буданов*: Telegram является угрозой национальной безопасности Украины

Мессенджер Telegram является угрозой национальной безопасности Украины, заявил руководитель главного управления разведки украинского минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов*. По его словам, предотвращать преступления можно путём регистрации авторов каналов.

Буданов* считает, что запретить приложение в стране сложно, но возможно. Вместе с тем он не выступает за закрытие мессенджера.

«Я выступаю за то, чтобы «офизичить» все телеграм-каналы. Если ты хочешь вещать какие-то новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность», — сказал Буданов*.

Дуров опубликовал новый пост и раскрыл, почему из Telegram убрали функцию «люди рядом»
Дуров опубликовал новый пост и раскрыл, почему из Telegram убрали функцию «люди рядом»

Напомним, 24 августа основателя мессенджера Павла Дурова задержали по прилёту во Францию. Ему вменяют целый ряд преступлений, бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и запретив покидать республику. Позже Дуров опубликовал первый пост после задержания, назвав борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.

* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
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