Буданов* призвал «офизичить» телеграм-каналы на Украине
Буданов*: Telegram является угрозой национальной безопасности Украины
Мессенджер Telegram является угрозой национальной безопасности Украины, заявил руководитель главного управления разведки украинского минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов*. По его словам, предотвращать преступления можно путём регистрации авторов каналов.
Буданов* считает, что запретить приложение в стране сложно, но возможно. Вместе с тем он не выступает за закрытие мессенджера.
«Я выступаю за то, чтобы «офизичить» все телеграм-каналы. Если ты хочешь вещать какие-то новости — пожалуйста, зарегистрируйся, чтобы все понимали, что это канал гражданина РФ или гражданина Украины. И тогда у него есть ответственность», — сказал Буданов*.
Напомним, 24 августа основателя мессенджера Павла Дурова задержали по прилёту во Францию. Ему вменяют целый ряд преступлений, бизнесмену грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и запретив покидать республику. Позже Дуров опубликовал первый пост после задержания, назвав борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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