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6 сентября, 14:16

Дуров опубликовал новый пост и раскрыл, почему из Telegram убрали функцию «люди рядом»

Дуров: 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост после задержания во Франции. Бизнесмен заявил, что «99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности» и рассказал об изменениях в работе мессенджера.

«В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлечённых в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформы, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей», — подчеркнул разработчик.

Дуров добавил, что из Telegram удалена функция «Люди рядом», потому что её использовали менее 0,1% пользователей. При этом у неё были проблемы с ботами и мошенниками. Вместо неё создали функцию «Бизнес рядом». Она позволит предприятиям размещать каталоги товаров и принимать платежи. Кроме того, отключена загрузка новых медиа в Telegraph. Также Дуров рассказал, что число платных подписчиков мессенджера достигло 10 миллионов.

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Напомним, Павла Дурова задержали по прилёту во Францию 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и запретив покидать республику. В ночь на 6 сентября Дуров опубликовал первый пост после задержания, назвав борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Мария Любицкая
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