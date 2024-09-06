Дуров опубликовал новый пост и раскрыл, почему из Telegram убрали функцию «люди рядом»

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост после задержания во Франции. Бизнесмен заявил , что «99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности» и рассказал об изменениях в работе мессенджера.

«В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлечённых в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформы, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей», — подчеркнул разработчик.

Дуров добавил, что из Telegram удалена функция «Люди рядом», потому что её использовали менее 0,1% пользователей. При этом у неё были проблемы с ботами и мошенниками. Вместо неё создали функцию «Бизнес рядом». Она позволит предприятиям размещать каталоги товаров и принимать платежи. Кроме того, отключена загрузка новых медиа в Telegraph. Также Дуров рассказал, что число платных подписчиков мессенджера достигло 10 миллионов.