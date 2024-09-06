Дуров опубликовал новый пост и раскрыл, почему из Telegram убрали функцию «люди рядом»
Дуров: 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост после задержания во Франции. Бизнесмен заявил, что «99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности» и рассказал об изменениях в работе мессенджера.
«В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлечённых в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформы, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей», — подчеркнул разработчик.
Дуров добавил, что из Telegram удалена функция «Люди рядом», потому что её использовали менее 0,1% пользователей. При этом у неё были проблемы с ботами и мошенниками. Вместо неё создали функцию «Бизнес рядом». Она позволит предприятиям размещать каталоги товаров и принимать платежи. Кроме того, отключена загрузка новых медиа в Telegraph. Также Дуров рассказал, что число платных подписчиков мессенджера достигло 10 миллионов.
Напомним, Павла Дурова задержали по прилёту во Францию 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и запретив покидать республику. В ночь на 6 сентября Дуров опубликовал первый пост после задержания, назвав борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov