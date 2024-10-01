РКН потребовал от Discord удалить 947 материалов, нарушающих законы РФ
Роскомнадзор потребовал от руководства мессенджера Discord убрать 947 нарушающих российское законодательство материалов, которые так и не были удалены. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент», — цитирует сообщение ТАСС.
В Роскомнадзоре отметили, что несколько страниц с противоправной информацией до сих пор не удалены.
Напомним, вчера стало известно о том, что Таганский столичный суд обязал руководство Discord выплатить штраф на сумму 3,5 миллиона рублей. Руководство мессенджера было признано виновным в невыполнении обязанностей владельца соцсети и неудалении запрещённого в РФ контента.
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