РКН потребовал от Discord удалить 947 материалов, нарушающих законы РФ

Роскомнадзор потребовал от руководства мессенджера Discord убрать 947 нарушающих российское законодательство материалов, которые так и не были удалены. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент», — цитирует сообщение ТАСС.

В Роскомнадзоре отметили, что несколько страниц с противоправной информацией до сих пор не удалены.