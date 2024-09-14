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14 сентября, 00:46

Много «недостоверной информации»: Названа причина блокировки нового альбома «Касты» в России

Роскомнадзор заблокировал новый альбом «Касты» из-за недостоверных текстов

«Каста» на концерте во Франкфурте-на-Майне. Обложка © Telegram / Группа Каста

«Каста» на концерте во Франкфурте-на-Майне. Обложка © Telegram / Группа Каста

Новый альбом группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа» оказался заблокирован на стриминговых сервисах из-за провокационных текстов, призванных расшатать российское общество. Причину музыкального бана ТАСС озвучили в Роскомнадзоре.

«Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ», — подчеркнула пресс-служба РКН.

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Напомним, что несколькими днями ранее российские общественники призвали занести музыкантов в реестр иностранных агентов и проверить на спонсирование ВСУ. Подозрения у активистов вызвали скандальные посты рэперов в соцсетях.

Илья Пушкарев
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