Много «недостоверной информации»: Названа причина блокировки нового альбома «Касты» в России

Новый альбом группы «Каста» под названием «Новинки зарубежного рэпа» оказался заблокирован на стриминговых сервисах из-за провокационных текстов, призванных расшатать российское общество. Причину музыкального бана ТАСС озвучили в Роскомнадзоре.

«Доступ к этому альбому ограничен из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ», — подчеркнула пресс-служба РКН.