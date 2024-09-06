Linkin Park вернулись с новой солисткой, свежий альбом выйдет в ноябре
Группа Linkin Park объявила о воссоединении и выходе нового альбома
Linkin Park объявил о воссоединении и скором выходе нового альбома. В связи со смертью в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона петь в рок-группе будет Эмили Армстронг, за барабанную установку сядет Колин Бриттейн. Об этом сообщил один из основателей коллектива Майк Шинода.
Новый альбом From Zero выйдет 15 ноября, группа уже исполнила свежую песню The Emptiness Machine. Более того, музыканты собираются в тур.
Напомним, бывший солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство 20 июля 2017 года, ему был 41 год. Через несколько месяцев после трагедия группа выпустила альбом в честь артиста, после чего прекратила концертную деятельность.
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