Linkin Park вернулись с новой солисткой, свежий альбом выйдет в ноябре

Linkin Park объявил о воссоединении и скором выходе нового альбома. В связи со смертью в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона петь в рок-группе будет Эмили Армстронг, за барабанную установку сядет Колин Бриттейн. Об этом сообщил один из основателей коллектива Майк Шинода.

Новый альбом From Zero выйдет 15 ноября, группа уже исполнила свежую песню The Emptiness Machine. Более того, музыканты собираются в тур.