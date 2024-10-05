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5 октября, 16:26

«Давно пора применять меры»: В Госдуме объяснили, почему Discord представляет реальную опасность

Депутат Немкин: Преступники могут контактировать в Discord с детьми

Модераторы Discord не справляются со своей задачей или же специально не удаляют противоправный контент. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, комментируя возможную блокировку сервиса в РФ. По словам парламентария, платформа не реагирует на замечания Роскомнадзора и отказывается удалять призывы к насилию и экстремизму.

«Сейчас Discord тесно связан с распространением противоправного контента, который, вопреки требованиям Роскомнадзора, упорно не удаляет. Да и мошенники стали всё чаще использовать его в своих схемах, так как через телефонию делать прозвоны граждан всё сложнее», — заявил Немкин, также подчеркнув, что опасный контент на платформе может распространяться и среди детей.

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Парламентарий добавил, что сейчас Discord представляет собой масштабное интернет-сообщество, где присутствуют сотни тысяч пользователей, многие из которых зарегистрированы анонимно. Это создаёт простую возможность для прямого контакта преступников разного рода с детьми, указал депутат. И это очень серьёзная угроза, если учитывать тот факт, что сегодня украинские спецслужбы активно атакуют российских детей в соцсетях, чтобы завербовать их и заставить совершать противоправные действия.

«В целом к Discord давно пора применять меры, так как с 2022 года через него, по сути, идёт большая часть координации информационной атаки на нашу страну, злоумышленникам там общаться и обмениваться информацией очень удобно», — заключил депутат.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Таганский суд Москвы оштрафовал администрацию Discord на 3,5 миллиона рублей по обвинению в неудалении запрещённого в России контента, что противоречит законодательству РФ, где прописаны обязанности владельцев социальных сетей. В Роскомнадзоре сообщили, что потребовали от мессенджера удалить 947 материалов, которые были опубликованы в противоправном порядке, однако некоторые из них по-прежнему доступны.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Ольга Годуненко
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