«Давно пора применять меры»: В Госдуме объяснили, почему Discord представляет реальную опасность

Модераторы Discord не справляются со своей задачей или же специально не удаляют противоправный контент. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, комментируя возможную блокировку сервиса в РФ. По словам парламентария, платформа не реагирует на замечания Роскомнадзора и отказывается удалять призывы к насилию и экстремизму.

«Сейчас Discord тесно связан с распространением противоправного контента, который, вопреки требованиям Роскомнадзора, упорно не удаляет. Да и мошенники стали всё чаще использовать его в своих схемах, так как через телефонию делать прозвоны граждан всё сложнее», — заявил Немкин, также подчеркнув, что опасный контент на платформе может распространяться и среди детей.

Парламентарий добавил, что сейчас Discord представляет собой масштабное интернет-сообщество, где присутствуют сотни тысяч пользователей, многие из которых зарегистрированы анонимно. Это создаёт простую возможность для прямого контакта преступников разного рода с детьми, указал депутат. И это очень серьёзная угроза, если учитывать тот факт, что сегодня украинские спецслужбы активно атакуют российских детей в соцсетях, чтобы завербовать их и заставить совершать противоправные действия.