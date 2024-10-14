«Дешевле, быстрее и безопаснее»: В Telegram появился новый способ верификации номеров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в канале о запуске новой функции для верификации телефонных номеров — Telegram Gateway. Он отметил, что теперь компании смогут существенно сократить расходы, отправляя коды подтверждения своим пользователям непосредственно через мессенджер.

«Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения», — подчеркнул Дуров.

Кроме того, он добавил, что мессенджер уже осуществил проверку телефонных номеров почти миллиарда пользователей, что позволит другим организациям снизить затраты. Стоимость отправки одного кода верификации составит всего 0,01 доллара по всему миру, при этом если номер не зарегистрирован в Telegram, плата за его подтверждение не будет взиматься.

На официальном сайте Telegram также отмечается, что стоимость отправки кодов через мессенджер может быть в 50 раз ниже, чем при использовании SMS.