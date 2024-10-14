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14 октября, 19:36

«Дешевле, быстрее и безопаснее»: В Telegram появился новый способ верификации номеров

Дуров: Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил в канале о запуске новой функции для верификации телефонных номеров — Telegram Gateway. Он отметил, что теперь компании смогут существенно сократить расходы, отправляя коды подтверждения своим пользователям непосредственно через мессенджер.

«Этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения», — подчеркнул Дуров.

Кроме того, он добавил, что мессенджер уже осуществил проверку телефонных номеров почти миллиарда пользователей, что позволит другим организациям снизить затраты. Стоимость отправки одного кода верификации составит всего 0,01 доллара по всему миру, при этом если номер не зарегистрирован в Telegram, плата за его подтверждение не будет взиматься.

На официальном сайте Telegram также отмечается, что стоимость отправки кодов через мессенджер может быть в 50 раз ниже, чем при использовании SMS.

Павел Дуров и Илон Маск подписались друга на друга в соцсетях
Павел Дуров и Илон Маск подписались друга на друга в соцсетях

Ранее Дуров объявил о грядущем появлении десяти новых функций в мессенджере, которые касаются подарков и хештегов, а также улучшают возможности редактирования сообщений. Обновления также предоставят возможность добавлять мультимедийные материалы к уже отправленным сообщениям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / wichayada suwanachun

Артём Гапоненко
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