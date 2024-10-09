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8 октября, 22:21

Подарки и медиа в сообщениях: Дуров анонсировал большое обновление Telegram

Дуров анонсировал десять новых функций в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о грядущем появлении десяти новых функций в мессенджере, которые касаются подарков и хештегов, а также улучшают возможности редактирования сообщений. Об этом он рассказал в личном блоге.

Обновления включают пять новых функций для подарков, три — для хештегов, возможность добавлять мультимедийные материалы к уже отправленным сообщениям и функцию просмотра времени редактирования сообщений. Дуров также подчеркнул оперативность своей команды, которая смогла подготовить макеты новинок всего за день.

«Неудивительно, что команда Telegram сформировала то, как сегодня работает большинство приложений для обмена сообщениями, внося свой вклад почти во все инновации в области коммуникации», — написал Дуров.

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Напомним, владелец и основатель Telegram Павел Дуров пошёл на сотрудничество с силовиками и правительствами западного мира всего лишь спустя месяц после задержания во Франции. Бизнесмен был задержан по прилёту в Париж 24 августа. Ему инкриминируют целый список преступлений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Артём Гапоненко
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