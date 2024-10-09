Подарки и медиа в сообщениях: Дуров анонсировал большое обновление Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о грядущем появлении десяти новых функций в мессенджере, которые касаются подарков и хештегов, а также улучшают возможности редактирования сообщений. Об этом он рассказал в личном блоге.

Обновления включают пять новых функций для подарков, три — для хештегов, возможность добавлять мультимедийные материалы к уже отправленным сообщениям и функцию просмотра времени редактирования сообщений. Дуров также подчеркнул оперативность своей команды, которая смогла подготовить макеты новинок всего за день.