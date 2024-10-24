Новый iPhone 16 провалился в продаже

Корпорация Apple сократила объёмы производства новеньких iPhone 16 из-за снижения спроса на смартфоны. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист Мин-Чи Ко в своём блоге на Medium.

По его данным, IT-гигант уменьшил заказы на производство моделей iPhone 16 и 16 Plus у своих партнёров на 10 миллионов единиц. Это сокращение затронет три квартала: четвёртый квартал 2024 года и первую половину 2025 года.

Аналитик подчеркнул, что в этом году потребители стали менее заинтересованы в базовых моделях Apple, несмотря на то что новые устройства стали мощнее — они оснащены 8 гигабайтами оперативной памяти и поддерживают нейросети Apple. Публичный релиз Apple Intelligence пока не состоялся.