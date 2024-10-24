Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 13:37

Новый iPhone 16 провалился в продаже

Инсайдер Мин-Чи Ко: Apple снизила выпуск iPhone 16 из-за низкого спроса

Корпорация Apple сократила объёмы производства новеньких iPhone 16 из-за снижения спроса на смартфоны. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист Мин-Чи Ко в своём блоге на Medium.

По его данным, IT-гигант уменьшил заказы на производство моделей iPhone 16 и 16 Plus у своих партнёров на 10 миллионов единиц. Это сокращение затронет три квартала: четвёртый квартал 2024 года и первую половину 2025 года.

Россиянам объяснили, стоит ли iPhone 16 своих денег
Россиянам объяснили, стоит ли iPhone 16 своих денег

Аналитик подчеркнул, что в этом году потребители стали менее заинтересованы в базовых моделях Apple, несмотря на то что новые устройства стали мощнее — они оснащены 8 гигабайтами оперативной памяти и поддерживают нейросети Apple. Публичный релиз Apple Intelligence пока не состоялся.

Сравнение iPhone 16 Pro с iPhone 15 Pro
Сравнение iPhone 16 Pro с iPhone 15 Pro

Напомним, что в России продажи iPhone 16 стартовали 22 сентября. Гаджет представлен в пяти цветах и в двух размерах: с диагональю 6,1 или 6,7 дюйма. Кроме того, в новом варианте айфона будет усовершенствованный блок камер с основным модулем на 48 МП.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mojahid Mottakin

Марина Фещенко
  • Новости
  • iPhone
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar