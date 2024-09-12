400 тысяч — за полный комплект: Россиянам объяснили, стоит ли iPhone 16 своих денег

Продажи iPhone 16 в России стартуют 22 сентября. Как отметил основатель интернет-магазина цифровой техники Антон Кофанов, гаджет будет представлен в пяти цветах и в двух размерах: с диагональю 6,1 или 6,7 дюйма. Кроме того, в новом варианте айфона будет усовершенствованный блок камер с основным модулем на 48 МП.

В беседе с РИА «ФедералПресс» эксперт рассказал, что производители снабдили технику шестиядерным процессором, который на 30% мощнее прошлой версии. Он также обратил внимание на новые функции iPhone 16, в том числе «визуальный интеллект» и Camera Control.

Однако и цена будет соответствующая. По словам Кофанова, стоимость новинки от Apple в России стартует от 149.900 рублей, а за максимальную комплектацию, то есть iPhone 16 Pro Max с 2 ТБ памяти придётся выложить 399.900 рублей.