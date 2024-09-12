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12 сентября, 12:47

400 тысяч — за полный комплект: Россиянам объяснили, стоит ли iPhone 16 своих денег

Эксперт Кофанов: Стандартный iPhone 16 в России будет стоить около 150 тыс. руб

iPhone 16. Обложка © X / theapplehub

iPhone 16. Обложка © X / theapplehub

Продажи iPhone 16 в России стартуют 22 сентября. Как отметил основатель интернет-магазина цифровой техники Антон Кофанов, гаджет будет представлен в пяти цветах и в двух размерах: с диагональю 6,1 или 6,7 дюйма. Кроме того, в новом варианте айфона будет усовершенствованный блок камер с основным модулем на 48 МП.

В беседе с РИА «ФедералПресс» эксперт рассказал, что производители снабдили технику шестиядерным процессором, который на 30% мощнее прошлой версии. Он также обратил внимание на новые функции iPhone 16, в том числе «визуальный интеллект» и Camera Control.

Однако и цена будет соответствующая. По словам Кофанова, стоимость новинки от Apple в России стартует от 149.900 рублей, а за максимальную комплектацию, то есть iPhone 16 Pro Max с 2 ТБ памяти придётся выложить 399.900 рублей.

«Денег своих стоит, это лучший телефон с нанотехнологиями на сегодняшний день», — подчеркнул эксперт.

Тест: Что было до iPhone 16 — угадайте, в какой модели появилась эта особенность
Тест: Что было до iPhone 16 — угадайте, в какой модели появилась эта особенность

Напомним, Apple презентовала новые модели iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max 9 сентября. Компании уже сообщили о росте предзаказов на новый гаджет.

Борис Эльфанд
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