Apple презентовала линейку умных iPhone 16 с новым дизайном
Apple презентовала линейку iPhone 16. Обложка © X / theapplehub
Американская компания Apple презентовала новые модели iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max с диагоналями дисплея 6,1 и 6,7 дюймов. Трансляция велась в социальных сетях корпорации.
Фрагмент презентации линейки iPhone 16. Видео © X / theapplehub
Из главных новшеств — кнопка Capture Button, позволяющая управлять съёмкой фото и видеосъёмкой, а также «пилюльный» модуль камеры, который уже был в iPhone X. В клавишу Capture Button встроен датчик давления, работает она по принципу затвора в цифровых камерах: лёгкое нажатие позволяет контролировать экспозицию и фокус, а полностью вдавленная кнопка совершает снимок.
Apple презентовала линейку iPhone 16. Фото © X / theapplehub
Не обошлось и без презентации нового железа. Apple представили чип А18, обрабатывающий операции на 40% быстрее своих предшественников.
Перед демонстрацией новых iPhone Apple презентовала другие технические новинки. Выступление гендира корпорации Тима Кука началось с представления новых смарт-часов: юбилейных Apple Watch Series 10 и нового флагмана Apple Watch Ultra 2.