Apple презентовала линейку умных iPhone 16 с новым дизайном

Из главных новшеств — кнопка Capture Button, позволяющая управлять съёмкой фото и видеосъёмкой, а также «пилюльный» модуль камеры, который уже был в iPhone X. В клавишу Capture Button встроен датчик давления, работает она по принципу затвора в цифровых камерах: лёгкое нажатие позволяет контролировать экспозицию и фокус, а полностью вдавленная кнопка совершает снимок.