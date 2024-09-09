Apple презентовала умные часы Watch Series 10 и Watch Ultra 2
Американский техногигант Apple показал сразу несколько громких новинок в рамках презентации «It’s Glowtime», которая состоялась 9 сентября. Своё выступление генеральный директор компании Тим Кук начал с демонстрации смарт-часов — юбилейных Apple Watch Series 10 и флагманских Apple Watch Ultra 2.
Watch Series 10 получили самый большой дисплей в линейке, яркость которого увеличена на 40% по сравнению с ближайшим предшественником. Кроме того, новинка от «яблока» оказалась легче и тоньше аналогов минувших лет. Устройство впервые оснастили встроенным динамиком, а также функцией быстрой зарядки, которая позволяет зарядить батарею до 80% за каких-то полчаса. Стоимость часов стартует с 399 долларов и будет зависеть от выбранного цвета, материала (титан или алюминий) и ремешка. Официальные продажи начнутся уже 20 сентября, но предзаказать их можно уже сейчас.
Apple Watch Series 10. Скриншот © Apple
Apple Watch Ultra 2, которые почти вдвое дороже Watch Series 10 (от 799 долларов), подарят фанатам линейки самый точный в истории компании GPS-трекер. Он самостоятельно будет определять момент начала и завершения тренировки, а также запоминать туристические маршруты. Для новинки также разработан специальный цвет «чёрный сатин». А любителям выделяться из толпы подойдёт эксклюзивная модель, созданная при сотрудничестве с Hermes.
А ранее Apple презентовала новую операционную систему iOS 18. Функционал софта расширили за счёт новых инструментов персонализации, нейросетей и специального игрового режима. ОС должна появиться на гаджетах компании уже осенью.