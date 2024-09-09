Apple презентовала умные часы Watch Series 10 и Watch Ultra 2

Watch Series 10 получили самый большой дисплей в линейке, яркость которого увеличена на 40% по сравнению с ближайшим предшественником. Кроме того, новинка от «яблока» оказалась легче и тоньше аналогов минувших лет. Устройство впервые оснастили встроенным динамиком, а также функцией быстрой зарядки, которая позволяет зарядить батарею до 80% за каких-то полчаса. Стоимость часов стартует с 399 долларов и будет зависеть от выбранного цвета, материала (титан или алюминий) и ремешка. Официальные продажи начнутся уже 20 сентября, но предзаказать их можно уже сейчас.