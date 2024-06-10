ChatGPT, иконки и игровой режим: Раскрыты возможности новой операционки для iPhone iOS 18

Американская компания Apple провела презентацию новой операционной системы iOS 18, которая подарит владельцам гаджетов больше возможностей, особенно в вопросе персонализации. Создатели ОС ввели кастомизированные иконки, переформатировали галерею, а также добавили игровой режим.

Пользователи устройств на iOS 18 смогут произвольно расставлять иконки приложений на свой вкус, трансформировать размер элементов в пункте управления и даже менять виджеты на экране блокировки. Без внимания не оставили и iMessage: теперь там можно будет ставить любое эмодзи в виде реакции, а уже отправленные сообщения — редактировать.

Серьёзные перемены коснулись и приложения для хранения фотографий и видео. Оно стало более интуитивным и удобным за счёт введения фильтрации по времени, геолокации, людям и категориям. Заядлые геймеры же оценят появление игрового режима, который повышает производительность устройства для тяжёлых игр.

Кроме того, во все устройства с iOS 18 будет интегрирован ChatGPT. Теперь владельцам не понадобится создавать аккаунт, чтобы пользоваться чат-ботом. Новая операционка появится осенью.