Дизайн сильно изменят: СМИ рассекретили облик самой дорогой версии iPhone

Инженеры Apple ведут работу над созданием более тонкой версии iPhone, которая окажется дороже остальных смартфонов с "яблоком". Презентация новинки может состояться уже в 2025 году, сообщили в The Information со ссылкой на знакомых с проектом сотрудников компании.

Источники американского издания уточнили, что дизайн модели будет сильно изменён. Тонкий корпус не помешает гаджету получить топовое "железо": новую версию оснастят процессором последнего поколения. Стоимость устройства превысит цену iPhone Pro Max, за который Apple просит от 1200 долларов.

"Тонкий iPhone может быть выпущен одновременно с iPhone 17, ожидаемым в сентябре 2025 года", — добавили в издании.