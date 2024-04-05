Названы функции Apple, которые могут оказаться под запретом у россиян

Корпорация Apple может отключить для россиян возможность оплаты с помощью мобильного оператора во внутреннем магазине App Store. Об этом рассказал техноблогер, эксперт по гаджетам, автор и ведущий YouTube-канала Wylsacom (10,6 млн подписчиков) Валентин Петухов в беседе с URA.ru.

"Apple может отключить Россию от любых функций. Например, убрать оплату с помощью операторов. Конечно, компании это не нужно и не выгодно, но помимо желаний Apple, есть ещё и политическая сила. Я так понимаю, производитель опасается каких-то вторичных санкций", — рассказывает видеоблогер.

По его словам, такое ограничение тоже можно обойти. Например, создав американский, польский или турецкий аккаунт, как сейчас делают пользователи игровых консолей PlayStation и Xbox, которые также не могут покупать игры во внутренних магазинах с российских аккаунтов. Это в некоторой степени усложняет процесс, но в целом отключить доступ к чему-то будет трудно, сказал Петухов.