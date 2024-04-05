Названы функции Apple, которые могут оказаться под запретом у россиян
Wylsacom: Apple может убрать оплату с помощью операторов
Корпорация Apple может отключить для россиян возможность оплаты с помощью мобильного оператора во внутреннем магазине App Store. Об этом рассказал техноблогер, эксперт по гаджетам, автор и ведущий YouTube-канала Wylsacom (10,6 млн подписчиков) Валентин Петухов в беседе с URA.ru.
"Apple может отключить Россию от любых функций. Например, убрать оплату с помощью операторов. Конечно, компании это не нужно и не выгодно, но помимо желаний Apple, есть ещё и политическая сила. Я так понимаю, производитель опасается каких-то вторичных санкций", — рассказывает видеоблогер.
По его словам, такое ограничение тоже можно обойти. Например, создав американский, польский или турецкий аккаунт, как сейчас делают пользователи игровых консолей PlayStation и Xbox, которые также не могут покупать игры во внутренних магазинах с российских аккаунтов. Это в некоторой степени усложняет процесс, но в целом отключить доступ к чему-то будет трудно, сказал Петухов.
Ранее техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) заявил, что все бренды электроники вернутся в Россию вместе с Apple. По его словам, применяя гибридные схемы и работая через своих партнёров "яблочная" корпорация даёт понять, что шоковый период остался позади. Как только эта компания вернётся на российский рынок, вслед за ней пойдут и все остальные производители гаджетов.
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