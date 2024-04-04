Apple заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

Ограничения для приложений российских банков в App Store, а также отсутствие возможности установки программного обеспечения из других ресурсов привели к тому, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела в подобных действиях Apple признаки нарушения действующего законодательства РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФАС сообщили корреспонденты газеты "Известия".

"По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Она создаёт преимущественные условия для собственных приложений и решений сторонних организаций, зарегистрированных не в РФ, а также для Apple Pay по сравнению с российскими платёжными системами", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что пользователи "яблочных" устройств не могут использовать весь их функционал, так как Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства российских банков. Помимо того, что компания не позволяет устанавливать на iOS-устройства программное обеспечение из других магазинов, так ещё россиянам недоступна технология бесконтактной оплаты NFC, так как она работает через Apple Pay, который, в свою очередь, не даёт привязать карты российских финансовых организаций.