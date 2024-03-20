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20 марта, 17:58

Правительство отменило мораторий на проверки IT-компаний

ФАС: Кабмин отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний из-за множества жалоб на нарушения со стороны цифровых гигантов. Как отметили в Федеральной антимонопольной службе РФ, соответствующее постановление уже принято и начнёт действовать с 28 марта.

"Исключение антимонопольного контроля из моратория позволит эффективно бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции", — отметили в пресс-службе ФАС в среду, 20 марта.

В марте 2022 года российский кабмин ввёл мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Исключением стало лишь проведение плановых осмотров в отношении небольшого закрытого перечня объектов. В декабре 2023-го Правительство РФ продлило действие моратория до конца 2024 года.

Путин: Мораторий на проверку бизнеса надо сменить на риск-ориентированный подход
Путин: Мораторий на проверку бизнеса надо сменить на риск-ориентированный подход
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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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