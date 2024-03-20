Правительство отменило мораторий на проверки IT-компаний

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний из-за множества жалоб на нарушения со стороны цифровых гигантов. Как отметили в Федеральной антимонопольной службе РФ, соответствующее постановление уже принято и начнёт действовать с 28 марта.