Путин: Мораторий на проверку бизнеса надо сменить на риск-ориентированный подход

Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2025 года отказаться от моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход. Речь об этом зашла в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.

Такой подход предполагает, что контрольно-надзорная деятельность должна основываться на рисках и быть соразмерной им: частота проверок и используемые ресурсы должны быть пропорциональны уровню риска причинения вреда имуществу и здоровью людей.

По словам российского лидера, введение моратория себя полностью оправдало и избавило предпринимателей от избыточных проверок, но пора двигаться дальше.