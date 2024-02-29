Путин: Мораторий на проверку бизнеса надо сменить на риск-ориентированный подход
Президент Владимир Путин предложил с 1 января 2025 года отказаться от моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход. Речь об этом зашла в четверг, 29 февраля, в ходе Послания Федеральному собранию страны.
Такой подход предполагает, что контрольно-надзорная деятельность должна основываться на рисках и быть соразмерной им: частота проверок и используемые ресурсы должны быть пропорциональны уровню риска причинения вреда имуществу и здоровью людей.
По словам российского лидера, введение моратория себя полностью оправдало и избавило предпринимателей от избыточных проверок, но пора двигаться дальше.
"Считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от моратория и с учётом опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход", — анонсировал глава государства.
А ранее в ходе сегодняшнего Послания Владимир Путин предложил увеличить срок действия государственной программы по предоставлению маткапитала с 2026 до 2030 года. Кроме того, президент распорядился о продлении программы льготной ипотеки, действовавшей до 2023 года, с сохранением её базовых параметров.
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