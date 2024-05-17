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17 мая, 10:15

BMW и Наоми Кэмпбелл представили обновлённый кроссовер-гибрид XM Mystique Allure

BMW и Наоми Кэмпбелл представили новую версию гибридного кроссовера XM Mystique Allure. Обложка © BMW Group

BMW и Наоми Кэмпбелл представили новую версию гибридного кроссовера XM Mystique Allure. Обложка © BMW Group

Автопроизводитель BMW и британская супермодель Наоми Кэмпбелл представили совместно разработанную уникальную версию кроссовера-гибрида XM Mystique Allure, которая появится на церемонии открытия Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

BMW и Наоми Кэмпбелл представили новую версию гибридного кроссовера XM Mystique Allure. Фото © BMW Group

BMW и Наоми Кэмпбелл представили новую версию гибридного кроссовера XM Mystique Allure. Фото © BMW Group

Кузов автомобиля обтянут бархатом любимого цвета Кэмбелл — фиолетового. Из того же материала выполнена и обивка салона. Кроме того, машину украсили пайетками (мелкие металлические чешуйки. — Прим. Life.ru) Frozen, которые придают автомобилю эффектный блеск при ярком свете.

К работе над единственным в своём роде шоу-каром приложил руку знаменитый немецкий композитор Ханс Циммер, чьи саундтреки звучали во множестве всемирно известных фильмов. Музыкант придал "характер" акустике кроссовера.

BMW и Наоми Кэмпбелл представили новую версию гибридного кроссовера XM Mystique Allure. Фото © BMW Group

BMW и Наоми Кэмпбелл представили новую версию гибридного кроссовера XM Mystique Allure. Фото © BMW Group

Серийную версию этой модели показали в сентябре 2022 года. Машина оборудована гибридным двигателем с мотором V8 4.4, тяговый электродвигатель встроен в автоматическую КПП ZF. Отдача в сумме — 653 лошадиные силы и 800 ньютон-метров.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как официальный аккаунт BMW опубликовал сторис австрийского блогера, исполнившего трек на русском языке, и попал в забавный казус. Дело в том, что в тексте присутствовала ненормативная лексика, а у автопроизводителя в запрещённой в РФ социальной сети около 10 миллионов подписчиков. Богатство слога музыканта, конечно же, не укрылось от русскоговорящих пользователей, поэтому BMW пришлось удалить публикацию.

Юрий Лысенко
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