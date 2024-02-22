Названы марки капризных авто, от которых россияне предпочли избавиться в 2023 году

На рынке подержанных автомобилей на сегодняшний день представлены все марки, при этом даже в Москве и Санкт-Петербурге не все могут содержать свою машину, если нет большой надобности. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, чаще россиянам приходится отказываться от спортивных машин, которые тяжелее обслуживать из-за санкций. Лидирующую позицию в списке премиальных брендов с пробегом, которые чаще всего выставляли на продажу в 2023 году, занимает BMW. Доля таких авто составила 28%. Далее следуют марки Mercedes-Benz (26%) и Audi (16,2%).



По словам Ломанова, в Россию было завезено много автомобилей BMW, в том числе параллельным импортом, и их стало больше на рынке. К тому же с обслуживанием этих машин, как утверждает эксперт, проблем нет. BMW в немецкой тройке считается самым "драйверским" авто.

Однако иная ситуация складывается со спортивными версиями этих немецких машин. Как пояснил эксперт, они являются довольно капризными, а обслуживать и содержать их сложнее.

"Автомобиль становится достаточно дорогим и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения ремонта. Цены на заправках высокие. К сожалению, чаще всего у нас продаются автомобили со скрученным пробегом и побывавшие в огромном количестве ДТП. Здесь серьёзная проблема. Но что касается марок, продаются абсолютно все, улетают они как пирожки у вокзала", — рассказал Ломанов.