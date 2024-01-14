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13 января, 22:54

Аккаунт BMW на 10-миллионную аудиторию опубликовал видео с русским матом

Официальный аккаунт BMW выложил сториз блогера из Австрии с треком на русском языке, в котором присутствует нецензурная брань. На компанию в "Инстаграме"* подписано почти десять миллионов человек. После многочисленных комментариев россиян видео было удалено.

"Проститутка, я твою маму ***, говно", — трек с таким своеобразным текстом красовался в сториз.

Под последним постом аккаунта образовалась целая армия русских подписчиков. Никто не оставил без внимания такие "трудности перевода".

"Сториз бомба", "Русскоязычные, только им не рассказывайте", "После такого точно пересаживаюсь на Lada", — написали юзеры.

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Ранее похожий случай произошёл с французской компанией Balenciaga, разместившей спорную рекламу подарочной коллекции и товаров для животных с участием детей. Лайф писал, что на фото малыши держат в руках мягкие игрушки, которые одеты в кожаные портупеи с шипами, браслеты и цепи. Пользователи Сети выразили негодование по поводу этих снимков. Некоторые юзеры заявили, что это "определённо странно и тревожно".

* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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